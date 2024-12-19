Шведская биатлонистка Тильда Юханссон завершила карьеру. Она побеждала в общем зачете Кубка IBU в сезоне-2022/23

Шведская биатлонистка Тильда Юханссон объявила о завершении карьеры.

Юханссон – обладательница Кубка IBU сезона-2022/23. Ее лучший результат на Кубке мира – 20-е место в гонке преследования на этапе в Антхольце в том же сезоне.

В январе этого года спортсменка приостанавливала карьеру из-за проблем с мотивацией. Однако затем она приняла участие в летнем чемпионате Швеции, где взяла бронзовую медаль, и в чемпионате мира по летнему биатлону.

«Я больше не воспринимаю биатлон как спорт высших достижений, а только как хобби. Я потеряла страсть к соревнованиям», – заявила 25-летняя спортсменка в интервью P4 Västernorrland.