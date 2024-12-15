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Жаклен о падении в пасьюте: «Со мной по-нормальному не бывает, всегда что-то случается»

Упавший в пасьюте Эмильен Жаклен заявил, что с ним «по-нормальному не бывает».

14 декабря на этапе Кубка мира в Хохфильцене прошла гонка преследования. Французский биатлонист шел лидером на финишном круге, но упал после контакта с норвежцем Йоханнесом Бо и в итоге взял серебро.

«Со мной по-нормальному никогда не бывает, всегда что-то случается, ха-ха.

Честно говоря, на вершине подъема у вас уже совсем мало сил. И не всегда видно, где ты сам и куда он (соперник) направляется.

Думаю, еще немного сил у меня оставалось, чтобы поддержать его ход, даже когда он обогнал меня», – сказал Жаклен в эфире La Chaine L’Equipe.

Тренер сборной Франции Симон Фуркад считает, что Жаклену не стоило возглавлять тройку лидеров на выходе со стрельбища.

«У него было небольшое преимущество, когда он проходил передо мной, и я увидел, что Йоханнес обгонял его справа. Наступил на правую лыжу Эмильена, и тот упал.

Я думаю, он (Жаклен) допустил небольшую стратегическую ошибку. [После стрельбы] он включился в борьбу чуть раньше времени. Ему не стоило делать это на первой части круга, учитывая, что он был единственным из французов (на финишный круг Жаклен ушел с двумя норвежцами – Спортс’‘). На следующей неделе он не повторит ту же глупость, оказавшись в подобной ситуации», – сказал Симон Фуркад.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Nordic Magazine
logoКубок мира по биатлону
logoЭмильен Жаклен
logoсборная Франции
logoЙоханнес Бо
logoсборная Норвегии
logoСимон Фуркад
logoХохфильцен
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