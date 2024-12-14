Жаклен упал на последнем круге гонки преследования на Кубке мира в Хохфильцене. Он боролся за победу с Йоханнесом Бо
Эмильен Жаклен упал на последнем круге гонки преследования в Хохфильцене.
После четвертой стрельбы на победу претендовали Жаклен, норвежцы Йоханнес Бо и Стурла Хольм Лагрейд. Жаклен и Бо шли вровень, но незадолго до финиша француз упал.
Йоханнес Бо в итоге выиграл гонку, Жаклен взял серебро.
Скриншот из трансляции Okko.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс
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