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  • «Надо пожелать Логинову оптимизма и веры в себя. Видимо, он субъективно оценивал свою форму». Ишмуратова о биатлонисте
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«Надо пожелать Логинову оптимизма и веры в себя. Видимо, он субъективно оценивал свою форму». Ишмуратова о биатлонисте

Светлана Ишмуратова пожелала Александру Логинову оптимизма и веры в себя.

Сегодня чемпион мира по биатлону Логинов выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России в Ижевске.

«Когда ранее Логинов заявлял, что не считает уже себя профессиональным спортсменом, видимо, он просто субъективно оценивал свою форму. Оказалось, что все не так плохо. Напротив, даже хорошо у него идут дела.

Поздравляю Александра с победой. Надо пожелать ему оптимизма и веры в себя», – сказала двукратная олимпийская чемпионка Ишмуратова.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
чемпионат России
logoСветлана Ишмуратова
logoАлександр Логинов
logoсборная России
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