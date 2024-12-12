«Надо пожелать Логинову оптимизма и веры в себя. Видимо, он субъективно оценивал свою форму». Ишмуратова о биатлонисте
Светлана Ишмуратова пожелала Александру Логинову оптимизма и веры в себя.
Сегодня чемпион мира по биатлону Логинов выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России в Ижевске.
«Когда ранее Логинов заявлял, что не считает уже себя профессиональным спортсменом, видимо, он просто субъективно оценивал свою форму. Оказалось, что все не так плохо. Напротив, даже хорошо у него идут дела.
Поздравляю Александра с победой. Надо пожелать ему оптимизма и веры в себя», – сказала двукратная олимпийская чемпионка Ишмуратова.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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