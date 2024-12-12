«Надо пожелать Логинову оптимизма и веры в себя. Видимо, он субъективно оценивал свою форму». Ишмуратова о биатлонисте

Светлана Ишмуратова пожелала Александру Логинову оптимизма и веры в себя.

Сегодня чемпион мира по биатлону Логинов выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России в Ижевске.

«Когда ранее Логинов заявлял , что не считает уже себя профессиональным спортсменом, видимо, он просто субъективно оценивал свою форму. Оказалось, что все не так плохо. Напротив, даже хорошо у него идут дела.

Поздравляю Александра с победой. Надо пожелать ему оптимизма и веры в себя», – сказала двукратная олимпийская чемпионка Ишмуратова .