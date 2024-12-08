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Александр Логинов: «Уже не считаю себя профессиональным спортсменом. Сейчас для меня это не работа, а удовольствие»

Биатлонист Александр Логинов не считает себя профессиональным спортсменом.

«Я уже в принципе не считаю себя профессиональным спортсменом, ха-ха. Сейчас для меня это не работа, а удовольствие.

Главное потом не жалеть о том, что упустил. Что просто где‑то не добегал. Чтобы через 5-7 лет не сидеть и думать: «Вот дурак, можно было еще побегать», – сказал Логинов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoАлександр Логинов
logoсборная России
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