Александр Логинов: «Уже не считаю себя профессиональным спортсменом. Сейчас для меня это не работа, а удовольствие»
Биатлонист Александр Логинов не считает себя профессиональным спортсменом.
«Я уже в принципе не считаю себя профессиональным спортсменом, ха-ха. Сейчас для меня это не работа, а удовольствие.
Главное потом не жалеть о том, что упустил. Что просто где‑то не добегал. Чтобы через 5-7 лет не сидеть и думать: «Вот дурак, можно было еще побегать», – сказал Логинов.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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