Дмитрий Губерниев: «Календарь соревнований по биатлону составлен безобразно. То, что лидеры пропускают гонки чемпионата России – это слабое звено»

Дмитрий Губерниев раскритиковал календарь биатлонного сезона в России.

12 декабря Александр Логинов и Полина Шевнина выиграли индивидуальные гонки на Альфа-Банк чемпионате России в Ижевске. Старт пропускали многие лидеры сезона, в частности Даниил Серохвостов, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Карим Халили, Антон Смольский, Кристина Резцова и Анастасия Халили.

«Очевидно, что календарь соревнований по биатлону составлен безобразно. С одной стороны, для зрителей хорошо, что гонок много. А с другой стороны, то, что лидеры пропускают гонки чемпионата России – это слабое звено. Хочется понять, почему так сделали.

Есть предположение, что, возможно, повлияли гонки Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ). Но МЛКБ – это соревнование коммерческое, в котором принимают участие по желанию. Лидеры наши даже не скрывают, что все гонки бегать нереально. Поэтому к календарю в этом сезоне большое количество вопросов.

Многие тренеры, я знаю, были против такого календаря. Но решение принято, и мы вторую гонку подряд с учетом масс-старта в Хантах не видим лидеров. А они живы-здоровы, кроме Халили, так понимаю. Серохвостов не бежал, Латыпов. И что это такое? У девчонок тоже. Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) сначала говорила, что все побегут, а в итоге Настя Халили и Кристина Резцова не бегут», – сказал спортивный комментатор Губерниев .

Календарь российских турниров по биатлону сезона-2024/25: четыре подряд старта в Хантах, этап в Демино, финал Кубка России в Златоусте