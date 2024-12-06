Тихонов о допуске россиян к турнирам: «Надо, чтобы все в мире уважали Россию. Если на политической арене займем правильное положение – все у нас будет в порядке»

Александр Тихонов высказал мнение о том, когда россиян допустят ко всем турнирам.

«Нам надо себя показать так, чтобы все в мире уважали Россию. Если мы таким образом проявим себя на политической арене, если не будем ни на кого оглядываться, то нас допустят ко всем соревнованиям.

Мне нравится, что президент России Владимир Путин в сегодняшней ситуации проявляет себя так, что заставляет всех в мире уважать Россию. Мне нравится, что мы заявляем о себе, что мы – великая Россия. И со временем мы с флагом зайдем и в Европу, и в США, и куда угодно. Потому что мы самая богатая и самая интересная страна.

Я не сомневаюсь – если мы на политической арене займем правильное положение, то у нас все будет в полном порядке. И уже есть кое-какие подвижки для того, чтобы на зимних Олимпийских играх 2026 года мы выступали хотя бы под нейтральным флагом», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

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