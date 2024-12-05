Фетисов о решении Путина отложить Игры дружбы: «Может, не все готовы с нами дружить? Состоятся ли они когда-нибудь, сказать не могу. Я не гадальщик»

Вячеслав Фетисов высказался об указе Владимира Путина отложить Игры дружбы.

«Не знаю, с чем связано решение отложить проведение Игр дружбы . Может, не все готовы с нами дружить?

А состоятся ли когда-нибудь эти соревнования, сказать не могу. Я не гадальщик», – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов .

Проведение Игр дружбы отложено указом Путина до особого решения