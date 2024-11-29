Новые законы для букмекеров: что ждет? В основном ужесточение, но необязательное и не всегда эффективное

Разобрался Максимилиан Алфимов.

Тенденция 2024 года – более жесткое регулирование букмекерской отрасли. За лето и осень появилось сразу четыре законопроекта, направленных в эту сторону.

Ни один пока не принят, сроки вступления в силу неизвестны, но сами инициативы дают понять, чего ждать беттинг-индустрии. Ставки на Спортсе’’ изучили ситуацию.

Закон о самоограничении. Человек сможет ограничить ставки сам себе

Этот законопроект обсуждали в индустрии последние несколько лет. Идея в том, чтобы люди могли вносить сами себя в стоп-лист для ставок у легальных букмекеров, а также чтобы у близких родственников был такой рычаг, если они уверены в признаках лудомании у члена семьи.

В июле закон действительно внесли в Госдуму на рассмотрение.

Предполагаемый эффект :

● Человек из списка самоограничившихся не сможет ставить ни в легальных казино, ни онлайн у легальных букмекеров.

● Если человек вносит себя в список, вычеркнуть себя можно минимум через четыре месяца – на первый или второй раз. На третий – минимум через год.

● Подать заявление на самоограничение может только тот, кто попадет в список. У опекунов будет такая возможность только в том случае, если человек признан недееспособным.

Статус законопроекта : в июле внесен в Госдуму, в августе рассмотрен Советом Госдумы перед первым чтением и направлен в профильный комитет – по экономической политике.

Первое чтение было назначено на осеннюю сессию, в сентябре-октябре его должен был рассмотреть ответственный комитет, но данных об этом на сайте нижней палаты парламента нет. Осенняя сессия продлится до 29 декабря.

Как сейчас : внести себя в список для самоограничения можно у каждого букмекера по горячей линии либо через Единый ЦУПИС – поставить себе лимиты на суммы или вообще запретить ставки сразу у всех букмекеров. Правда, легко себя из стоп-листа исключить, период охлаждения – сутки.

Закон «об алиментщиках». Нельзя будет ставить должникам

Свежая инициатива, с ее помощью хотят запретить ставить тем, у кого есть долги, в отношении кого ведется производство Федеральной службой судебных приставов – из-за неуплаты алиментов и из-за долгов по штрафам/кредитам.

В связке второй законопроект – о штрафах. Их два, потому что первый вносит изменения в федеральный закон (вводит новую норму), а второй – в КоАП, Кодекс об административных правонарушениях (фиксирует ответственность за ее нарушение).

«Сейчас только по банковским кредитам должников – 21 млн человек. А еще в должниках оказываются, например, водители, своевременно не оплатившие штрафы, например, ПДД. И что будут делать все эти должники, которым легальный бизнес не позволит сделать ставку? Пойдут в бизнес нелегальный, который вполне доступен в Интернете. В онлайн-казино, где нет никаких ограничений и даже налог с выигрыша платить не надо», – задавался вопросом в разговоре со Спортсом’’ Николай Оганезов, зампредседателя комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере спорта и советник гендиректора «Фонбета».

Предполагаемый эффект :

● Не смогут ставить должники, данные по которым есть в базе службы судебных приставов, а также несовершеннолетние, недееспособные и ограниченно дееспособные граждане.

● Штрафы для букмекеров за нарушение закона – от 500 тысяч до 1 млн рублей.

Статус законопроекта : внесен в марте, рассмотрен Советом Госдумы в апреле, принят в первом чтении Госдумой, поддержан правительством РФ «при условии доработки». Совет Госдумы должен был внести поправки до 15 ноября. В частности, депутаты хотели распространить ответственность не только на букмекеров, но и на офлайн-казино. Публичной информации об этом пока нет.

Как сейчас : несовершеннолетние и так не имеют права ставить (а как букмекер должен контролировать, например, обходные схемы – неясно), для должников ограничений нет.

Закон о трансляциях. Букмекеры должны будут показывать все, на что принимают ставки

Идея для борьбы с так называемыми «быстрыми играми» – термин есть в пояснительной записке. По словам законодателей, это позволит не только принимать «более взвешенные решения» бетторам, но еще и поспособствует развитию спорта – ведь события будут больше смотреть, особенно это касается низших дивизионов.

«Есть опасение, что это приведет не к увеличению количества спортивных трансляций, а к сокращению линии у легальных букмекеров, – отреагировали законопроект в «Лиге Ставок». – Ведь сейчас в силу различных причин (технических, экономических и других) далеко не все события обеспечены видеотрансляциями. Как результат – сокращения линии, неизбежно снизятся и целевые отчисления букмекеров на поддержку российского спорта. При этом часть аудитории легальных игроков может сместиться в нелегальный сектор, в чем вряд ли заинтересованы законодатели».

Предполагаемый эффект:

● Букмекер будет обязан или вести трансляцию события на сайте, или давать ссылку на общедоступный источник с прямым эфиром.

Статус законопроекта : внесен в июне, рассмотрен Советом Госдумы в ноябре, принят в первом чтении Госдумой, поддержан правительством РФ. Совет Госдумы должен был внести поправки до 15 ноября, чтобы представить документы ко второму чтению.

Как сейчас : БК обязаны вести трансляции мероприятий только в пунктах приемах ставок. К онлайн-ставкам такого требования нет.

Закон о запрете использования кредитных карт. Получится пополнить счет только с дебетовой

Эта инициатива запретит пополнять аккаунт в ЕЦУПИСе или букмекерский кошелек с кредитных карт, доступны будут только дебетовые. «Предложенное законопроектом ограничение является необходимым минимумом, позволяющим ограничить импульсивные моментальные ставки граждан», – говорится в пояснительной записке. Речь именно о картах – если, например, снять деньги с кредитки или просто взять кредит, никаких ограничений не будет.

Букмекеры возмущались, когда идея о таком ограничении только появилась: определить, кредитную или дебетовую карту использует человек, весьма тяжело. Как правило, это можно сделать по банковскому идентификационному коду (БИК), но нет строгого регламента по их использованию: банк может выдать и кредитную карту, которая по БИК определится дебетовой, и наоборот.

Предполагаемый эффект:

● Не получится пополнять кошельки в ЕЦУПИСе или БК напрямую с кредитки. Ответственность за это будут нести банковские организации.

● Будут запрещены микрофинансовые организации в зданиях или рядом со зданиями, где есть пункты приема ставок.

Статус законопроекта : внесен в сентябре, одобрен Советом Госдумы, рассмотрение запланировано на осеннюю сессию.

Как сейчас : пополнять кошельки с кредиток не запрещено. Но их доля, согласно данным того же ЕЦУПИСа, невелика – около 4% от общей суммы депозитов.

К законопроектам есть вопросы. Ужесточение может увеличить нелегальный рынок

Вопросы есть у многих букмекеров. По сути, они принимали участие только в создании законопроекта о самоограничении – и даже участвовали в его разработке, причем до создания госрегулятора ЕРАИ.

Остальные законопроекты как минимум выглядят спорно. Запрет на ставки несовершеннолетним действует и так, доля кредитных карт в ставках на спорт невелика, обязательные трансляции приведут либо к увеличению букмекерской маржи (потому что понадобится отбивать покупку прав), либо к сокращению линий.

Меры в отношении должников выглядят здраво, но все равно оставляют путь к нелегалам (если вообще не подталкивают) И несовершеннолетним, и всем, кто попадет под ограничения.

«Тенденция законопроектов, которые рассматривает Госдума, в том, что все это бьет по бюджету. Рано или поздно букмекер добавит это на депозит клиента. Клиенту будет невыгодно, и он сам пойдет играть к нелегальному организатору азартных игр, потому что там нет идентификации, шире линия, нет налогов. Если мы действующим регулированием закручиваем гайки [легальному] букмекеру, таким образом вытесняем клиента в нелегальное поле. Те методы, которые мы сейчас придумаем, потом накроют нас комом», – говорил директор юридического департамента PARI Александр Кучмин.

Борьба с нелегальным рынком хоть и ведется активно, далека от победного конца: возможности нелегалов сильно больше, на условные сто заблокированных сайтов приходится тысяча новых зеркал.

Путь законопроекта от идеи до вступления в силу: почему это так долго?

Законопроекты в России могут вносить законодательные органы регионов, депутаты Госдумы, правительство РФ, члены Совета Федерации, президент РФ, Верховный суд и Конституционный суд. Все, кроме суда, пользовались возможность, но основной поток – именно от депутатов Госдумы.

У законопроекта восемь этапов на пути превращения в закон.

1. Регистрация . Предварительная стадия, когда проект вносят на имя председателя Госдумы. Он получает идентификаторы в базах.

2. Рассмотрение профильных комитетов Госдумы (всего их 32). Каждый законопроект проходит через профильный комитет, там его изучают на соответствие Конституции, регламенту Госдумы и так далее. Если закон касается деятельности двух и более комитетов, его рассматривает каждый.

3. Рассмотрение Совета Госдумы . Законопроект уходит фракциям, правительству или президенту, чтобы получить отзывы и предложения. Отзыв правительства обязателен, если проект предусматривает траты денег из бюджета. Если есть поправки, его возвращают для доработки, если нет – Совет назначает ответственные за законопроект комитеты, чтобы они занялись анализом.

4. Первое чтение . Законопроект впервые рассматривает Госдума в полном составе: обсуждают концепцию и актуальность, после – голосование. Если голосов «за» не хватает, инициатива отклоняется, если нужное количество есть – двигается дальше.

5. Второе чтение . Часто его называют самым важным – по сути, окончательный вид законопроект обретает именно на этом этапе. Между первым и вторым чтениями депутаты разных фракций, Правительство, регионы – могут внести предложения о поправках. На это есть не менее 15 дней, но если законопроект особо значимый, могут собирать отдельные круглые столы или парламентские слушания.

Например, законопроект «О занятости населения в РФ» ко второму чтению собрал 210 поправок, а его обсуждение шло два года. Все предложенные поправки рассматривают профильные комитеты, после законопроект выносят на третье чтение.

6. Третье чтение . Финальный доклад, возможны незначительные поправки, после – голосование, по его итогам законопроект либо уходит на рассмотрение Совета Федерации, либо возвращается на стадию второго чтения, если нужны серьезные поправки. Часто второе и третье чтение проходят в один день.

7. Рассмотрение Совета Федерации . Совет в течение двух недель проверяет, все ли документы на месте, затем все изучает профильный комитет Совфеда и правовое управление. Если все в порядке, простое голосование: большинство за – законопроект уходит на подписание президенту, большинство против – возвращается в Госдуму.

8. Подписание президента . Президент должен в течение 14 дней поставить подпь и финально одобрить законопроект, либо отклонить его. Когда законопроект одобрен, текст публикуют – он вступает в силу через 10 дней после публикации, если в самом законе отдельно не указан другой срок вступления. Если президент отклоняет или никак не отреагирует за две недели, законопроект снова нужно провести через обе палаты парламента.

В случае, когда законопроект снова проходит через Госдуму и Совфед, а президент все равно с ним не согласен – возможен вариант с Конституционным судом. Если суд согласится с парламентариями и не найдет нарушений Конституции, президент обязан подписать в течение трех дней, если нарушения есть – возврат в Госдуму.

По данным 2019 года, самый быстрый процесс принятия у законопроектов, которые вносит сам президент Владимир Путин. В среднем они проходят все три чтения, Совфед и получают подпись за 74 дня. Некоторым требуется даже меньше – так, за рекордные 22 дня приняли законопроект Путина о социальных выплатах на ребенка.

Средний срок рассмотрения законопроектов от депутатов – 217 дней.

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Ставки на Спортсе

Фото: Наталья Селиверстова, Нина Зотина, Владимир Трефилов, Максим Богодвид, Виталий Белоусов