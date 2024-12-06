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Эдуард Латыпов: «Сивидата сломалась, так что мне говорили, что все в секундах, но конкретики не было. Старался выжать максимум, но чуть-чуть не хватило»

Эдуард Латыпов рассказал о сложностях в спринте на Кубке России.

Латыпов финишировал вторым в гонке в Ханты-Мансийске, уступив 0,3 секунды белорусу Антону Смольскому. 

«Небольшой проигрыш, не хватило доработать. Говорили, что сивидата сломалась, так что мне говорили, что все в секундах, но конкретики не было. Старался выжать максимум, но чуть-чуть не хватило. Не знаю, как бы сложилось, если бы была полная информация, но в любом случае много сил оставил на гонке, поборолся.

Зависла программа, я так понимаю, так что мне говорили просто, что очень плотная борьба. Бороться надо до конца, все было близко, плотно. Психологически все-таки как-то по-другому, когда слышишь точные цифры и понимаешь, что можешь отыграть. Может, есть какой-то психологический момент, что ты можешь сильнее отработать. Не знаю.

Последний выстрел? Скользкие коврики сегодня, перед последним выстрелом у меня уехала лыжа – слава богу, что я не успел нажать. Я ее поставил обратно, но весь последний выстрел она соскальзывала. Естественно это добавляло тремора.

Я уже не хотел спешить, хотел сделать этот выстрел качественно. Я уже и так потерял много времени. Если бы я еще и промахнулся, то было бы совсем печально. Поэтому я уже как-то помучался, но дострелял. Конечно, сам себе потрепал нервы», – сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ». 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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