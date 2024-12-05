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Дмитрий Васильев: «МОК не совершает никаких реальных поступков. Так Россия может остаться и без Олимпийских игр-2026»

Дмитрий Васильев считает, что Россия может остаться без Олимпиады-2026.

Зимние Игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Ранее директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сообщил, что организация продолжит свою политику в отношении допуска российских спортсменов в нейтральном статусе.

«Словам Марка Адамса из МОК не стоит верить, они ничего не значат. Допускать или не допускать сейчас российских спортсменов, решают международные федерации. МОК слишком много берет на себя в этих пустых заявлениях, им надо быть скромнее.

Я не верю, что этот состав МОК хочет сделать что-то положительное для России. Это руководство МОК войдет в историю как шайка, которая разрушала международное олимпийское движение. Им не отмыться уже от этого.

Если МОК действительно хочет сделать что-то позитивное, нужно вернуть сейчас российских спортсменов по зимним видам. До зимней Олимпиады 2026 года осталось совсем немного, нашим спортсменам нужно зарабатывать олимпийские лицензии, начинаются отборочные турниры. Но этого не происходит, МОК не совершает никаких реальных поступков. Так Россия может остаться и без Олимпийских игр 2026 года», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Metaratings
logoДмитрий Васильев
logoОлимпиада-2026
logoОлимпийская сборная России
logoМОК
Марк Адамс
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