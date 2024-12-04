Бабиков о нейтральном статусе: «Это не дело спортсменов – оценивать этот вопрос, мы все прекрасно понимаем, что это просто риторика для СМИ и новостей»
Антон Бабиков высказался о выступлении россиян в нейтральном статусе.
«Я выступал под нейтральном статусом. Это не дело спортсменов – оценивать этот вопрос, мы все прекрасно понимаем, что это просто риторика для СМИ и новостей.
По факту все сводится к тому, что либо тебе руководство страны говорит, что ты едешь, либо тебе говорят, что ты не едешь. От твоего личного мнения ничего не зависит, я через это проходил в 2018 году», – сказал Бабиков.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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