Антон Бабиков: «Думаю, сегодня из 13 команд, что и так не густо, финишируют 7. Проблематичным будет первый круг мужчин, которые обгоняют девушек»

Антон Бабиков считает, что почти половина команд не финиширует на Кубке России.

1 декабря на этапе Альфа-Банк Кубка России в Ханты-Мансийске пройдет смешанная эстафета.

«Всем привет! Мы сегодня уже сделали тренировку с Логиновым и сейчас будем болеть за наших друзей, товарищей в смешанных эстафетах.

И сегодня такой актуальный вопрос: как вы думаете, насколько адекватно запускать женщин и мужчин по двухкилометровому кругу? По одному и тому же кругу.

То есть получается, что у нас лидер мужчин стартует первый круг и – тут можно сделать ставки – сколько женщин, бегущих к передаче эстафеты, он обгонит за свой первый круг. Я думаю, что сегодня из 13 команд, что и так не густо, финишируют 7. Всех остальных замкнут на круг.

Притом что одним из самых проблематичных как раз будет первый круг мужчин, которые обгоняют девушек, не добравшихся до финиша. В том году в Златоусте с этим уже столкнулись, но ничего не изменили. Очень обидно», – сказал чемпион мира Бабиков , записавший видеообращение перед началом гонки.