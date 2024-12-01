Симон остановилась во время последнего этапа в эстафете, после возобновления движения держалась за ногу
У французской биатлонистки Симон возникли проблемы во время эстафеты на Кубке мира.
Сегодня женская сборная Франции в составе Лу Жанмонно, Жюстин Брезаз-Буше, Софи Шово и Жюлии Симон стала второй в эстафете в Контиолахти.
Симон бежала заключительный этап. Во время последнего круга она остановилась, а когда возобновила движение, стала держаться за ногу.
Победу в гонке одержала сборная Швеции, француженки уступили 29 секунд.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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