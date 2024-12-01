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Симон остановилась во время последнего этапа в эстафете, после возобновления движения держалась за ногу

У французской биатлонистки Симон возникли проблемы во время эстафеты на Кубке мира.

Сегодня женская сборная Франции в составе Лу Жанмонно, Жюстин Брезаз-Буше, Софи Шово и Жюлии Симон стала второй в эстафете в Контиолахти. 

Симон бежала заключительный этап. Во время последнего круга она остановилась, а когда возобновила движение, стала держаться за ногу. 

Победу в гонке одержала сборная Швеции, француженки уступили 29 секунд. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoЖюлия Симон
logoКубок мира по биатлону
logoсборная Франции жен
logoКонтиолахти
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