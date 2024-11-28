Олимпийская чемпионка Линн Естблум пропустит сезон из-за реабилитации после операции на плече

Олимпийская чемпионка Линн Естблум пропустит сезон из-за реабилитации.

В феврале шведская биатлонистка перенесла операцию на плече.

«Биатлонный сезон начался, но старта придется подождать. Конечно, я хотела провести зиму, полную соревнований, но реабилитация требует времени.

Чтобы иметь как можно больше шансов в олимпийском сезоне, я хочу уделить реабилитации время, необходимое для правильного восстановления», – написала Естблум (до замужества – Перссон).