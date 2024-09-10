Ханна Оберг о травме колена: «Летом у меня не было возможности бегать столько, сколько я хотела бы в идеале»
Шведская биатлонистка Ханна Оберг рассказала о травме колена.
Оберг начала испытывать проблемы с коленом прошлой осенью.
«Я все еще не могу проводить полноценные беговые тренировки. Летом я могла бегать, но самые длинные пробежки длились два часа. Так что у меня не было возможности бегать столько, сколько я хотела бы в идеале.
Мы работаем над этим и продвигаемся шаг за шагом. Я надеялась, что смогу бегать полноценно, потому что мне действительно нравится бег.
Но самое главное, что я могу бегать коньковым ходом и совершать небольшие пробежки – во время соревновательного сезона бега продолжительностью до часа достаточно. Это довольно большая разница по сравнению с тем, что было в прошлом сезоне, особенно после Рождества», – сказала Оберг.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Expressen
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости