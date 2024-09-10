Ханна Оберг о травме колена: «Летом у меня не было возможности бегать столько, сколько я хотела бы в идеале»

Шведская биатлонистка Ханна Оберг рассказала о травме колена.

Оберг начала испытывать проблемы с коленом прошлой осенью.

«Я все еще не могу проводить полноценные беговые тренировки. Летом я могла бегать, но самые длинные пробежки длились два часа. Так что у меня не было возможности бегать столько, сколько я хотела бы в идеале.

Мы работаем над этим и продвигаемся шаг за шагом. Я надеялась, что смогу бегать полноценно, потому что мне действительно нравится бег.

Но самое главное, что я могу бегать коньковым ходом и совершать небольшие пробежки – во время соревновательного сезона бега продолжительностью до часа достаточно. Это довольно большая разница по сравнению с тем, что было в прошлом сезоне, особенно после Рождества», – сказала Оберг.