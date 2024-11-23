Черезов о патронах в биатлоне: «У нас есть предприятия, которые производят нужного калибра, но не самого высокого качества. Сборная России всегда пользовалась зарубежными»
«Сборники еще как-то обеспечиваются патронами, а вот главная проблема со спортивными школами. В количественном плане там этот дефицит ощущается гораздо больше. У нас есть предприятия, которые производят патроны нужного калибра, но они не самого высокого качества.
Европейским аналогам, которые мы закупали раньше, они уступают, поэтому сборная России всегда пользовалась зарубежными патронами», – сказал трехкратный чемпион мира Черезов.
Также Черезов отметил необходимость поддержки со стороны государства.
«Производство трудоемкое, много нюансов, с точки зрения бизнеса это невыгодно предприятиям. Вот частные заводы в Германии, Скандинавии, Италии его наладили. Значит, им это выгодно, хотя там и потребление на порядок выше. При этом цены поднимаются регулярно, а те же спортивные школы – бюджетные организации. Поэтому даже сборникам теперь приходится поднимать эту тему.
Тут нужна поддержка, помощь государства. Надо отдать должное Союзу биатлонистов России (СБР), руководство всегда на связи с производителями. Но это общественная организация, попросить она может, а дальше все зависит не от нее. Плюс приоритеты сейчас другие. Но, уверен, решение обязательно найдется», – заявил Черезов.
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