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Расписание трансляций второго этапа Кубка Содружества по биатлону в Ханты-Мансийске

С 22 по 24 ноября в Хантах пройдет второй этап Кубка Содружества по биатлону.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2024/25

2-й этап

Ханты-Мансийск, Россия

Расписание трансляций

22 ноября, пятница

Спринт, женщины

9:00 Матч ТВ, Матч! Планета

Спринт, мужчины

12:00 Матч ТВ, Матч! Планета

24 ноября, суббота

Гонка преследования, женщины

9:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета

Гонка преследования, мужчины

12:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета

24 ноября, воскресенье

Масс-старт, женщины

9:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета

Масс-старт, мужчины

12:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Указаны только прямые трансляции.

Опубликовала: Мария Селенкова
телевидение
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