Расписание трансляций второго этапа Кубка Содружества по биатлону в Ханты-Мансийске

С 22 по 24 ноября в Хантах пройдет второй этап Кубка Содружества по биатлону.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2024/25 2-й этап Ханты-Мансийск, Россия Расписание трансляций 22 ноября, пятница Спринт, женщины 9:00 Матч ТВ, Матч! Планета Спринт, мужчины 12:00 Матч ТВ, Матч! Планета 24 ноября, суббота Гонка преследования, женщины 9:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета Гонка преследования, мужчины 12:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета 24 ноября, воскресенье Масс-старт, женщины 9:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета Масс-старт, мужчины 12:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Указаны только прямые трансляции.