Расписание трансляций второго этапа Кубка Содружества по биатлону в Ханты-Мансийске
С 22 по 24 ноября в Хантах пройдет второй этап Кубка Содружества по биатлону.
Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2024/25
2-й этап
Ханты-Мансийск, Россия
Расписание трансляций
22 ноября, пятница
Спринт, женщины
9:00 Матч ТВ, Матч! Планета
Спринт, мужчины
12:00 Матч ТВ, Матч! Планета
24 ноября, суббота
Гонка преследования, женщины
9:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета
Гонка преследования, мужчины
12:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета
24 ноября, воскресенье
Масс-старт, женщины
9:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета
Масс-старт, мужчины
12:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Указаны только прямые трансляции.
Опубликовала: Мария Селенкова
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