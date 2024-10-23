Мартен Фуркад выдвинул свою кандидатуру на пост главы оргкомитета Олимпиады-2030
Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад официально выдвинул свою кандидатуру на пост главы оргкомитета зимних Олимпийских игр-2030.
Местом проведения соревнований утверждены Французские Альпы. Фуркад на данный момент входит в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК).
«Я привержен коллективным, а не личным амбициям. Личным я уделил внимание, когда завоевывал медали. А сейчас я скорее стою на развилке этих путей.
У нас есть проект, объединяющий множество заинтересованных сторон, два региона, экономических партнеров, МОК, спортсменов, курортные комплексы. И мне кажется, что я ощущаю поддержку от всех этих заинтересованных сторон.
Они знают о моей приверженности делу, желанию объединять и желанию ответственно провести амбициозные и особенные Игры», – сказал Фуркад.
В августе президент Франции Эммануэль Макрон уже сообщал о возможном назначении Фуркада главой оргкомитета.
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