Мартен Фуркад выдвинул свою кандидатуру на пост главы оргкомитета Олимпиады-2030

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад официально выдвинул свою кандидатуру на пост главы оргкомитета зимних Олимпийских игр-2030.

Местом проведения соревнований утверждены Французские Альпы. Фуркад на данный момент входит в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК ).

«Я привержен коллективным, а не личным амбициям. Личным я уделил внимание, когда завоевывал медали. А сейчас я скорее стою на развилке этих путей.

У нас есть проект, объединяющий множество заинтересованных сторон, два региона, экономических партнеров, МОК, спортсменов, курортные комплексы. И мне кажется, что я ощущаю поддержку от всех этих заинтересованных сторон.

Они знают о моей приверженности делу, желанию объединять и желанию ответственно провести амбициозные и особенные Игры», – сказал Фуркад.

В августе президент Франции Эммануэль Макрон уже сообщал о возможном назначении Фуркада главой оргкомитета.