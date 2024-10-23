Губерниев об Олимпиаде-2030: «Если Фуркад станет главой оргкомитета, пусть делает меня замом. Знаю, Мартен нас любит – я люблю его в ответ»
Дмитрий Губерниев предложил Мартену Фуркаду сотрудничество по Олимпиаде-2030.
Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону выдвинул свою кандидатуру на пост главы оргкомитета Игр-2030, которые пройдут во Французских Альпах.
– Это хорошая новость. Если Фуркад станет главой оргкомитета, пусть делает меня своим замом.
– Назначение Фуркада может поспособствовать возвращению российских спортсменов?
– Знаю, Мартен нас любит. Я люблю его в ответ. Мы с ним долго отработали вместе. Он мужчина красивый. Вот выиграет Камала Харрис [на выборах президента США], он ей позвонит и скажет: «Камала, а давайте российских атлетов допустим», – сказал комментатор Губерниев.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
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