Владимир Драчев: «Победа Виттоцци в Кубке мира – главный сенсационный момент сезона. Очень за нее болели и переживали»

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Владимир Драчев поделился впечатлениями от прошедшего биатлонного сезона.

«Я больше следил за международным сезоном, чем за российским. Отметил бы полную власть норвежцев в мужском биатлоне. Шансы у соперников появлялись, когда норвежцы допускали ошибки.

Шесть норвежцев разбирались между собой. Братья Бо были в прекрасной форме и блестяще оттарабанили весь сезон, сделав несколько дуплетов.

Отмечу, как выросла итальянская сборная. Молодые ребята иногда давали бой по своим возможностям. Франция вылетела из конкурентной борьбы с норвежцами. Их лидер Кентен Фийон-Майе стал работать немножко потише, лишь иногда удивлял Эмильен Жаклен своей скорострельностью.

Если говорить про эстафеты, чемпионат мира получился просто подарком для шведов, а в целом шведская команда выглядела на своём уровне без больших изменений. Два человека у них всегда в порядке, а остальные поддерживают, если могут.

У женщин как раз француженки вышли на явное лидерство и порвали всех с таким же отрывом, как норвежцы. Великолепно сработали два лидера и добавили молодые Лу Жанмонно и Софи Шово. Они совершили явный скачок в этом сезоне.

Не понравилось, что в Кубке мира не считали очки за чемпионат мира. Жюлия Симон и Жюстин Брезаз-Буше просто порвали всех, а эти гонки никто не считал. Не знаю, зачем они смотрят на лыжников. Это неправильная позиция, так как чемпионат мира – главный старт.

Победа Лизы Виттоцци в Кубке мира – главный сенсационный момент сезона. Мы очень за нее болели и переживали, и в конце она все же смогла обыграть Ингрид Тандревольд, которая провалила чемпионат мира. Сезон получился интересным, приятно было смотреть за борьбой», – сказал четырехкратный чемпион мира, экс-глава СБР. 

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1 комментарий
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Про астматиков можно речь вообще не вести,с ними понятно всё. А за Витоци рад
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