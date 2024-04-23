Владимир Драчев: «Победа Виттоцци в Кубке мира – главный сенсационный момент сезона. Очень за нее болели и переживали»

Владимир Драчев поделился впечатлениями от прошедшего биатлонного сезона.

«Я больше следил за международным сезоном, чем за российским. Отметил бы полную власть норвежцев в мужском биатлоне. Шансы у соперников появлялись, когда норвежцы допускали ошибки.

Шесть норвежцев разбирались между собой. Братья Бо были в прекрасной форме и блестяще оттарабанили весь сезон, сделав несколько дуплетов.

Отмечу, как выросла итальянская сборная. Молодые ребята иногда давали бой по своим возможностям. Франция вылетела из конкурентной борьбы с норвежцами. Их лидер стал работать немножко потише, лишь иногда удивлял своей скорострельностью.

Если говорить про эстафеты, чемпионат мира получился просто подарком для шведов, а в целом шведская команда выглядела на своём уровне без больших изменений. Два человека у них всегда в порядке, а остальные поддерживают, если могут.

У женщин как раз француженки вышли на явное лидерство и порвали всех с таким же отрывом, как норвежцы. Великолепно сработали два лидера и добавили молодые Лу Жанмонно и . Они совершили явный скачок в этом сезоне.

Не понравилось, что в Кубке мира не считали очки за чемпионат мира. и просто порвали всех, а эти гонки никто не считал. Не знаю, зачем они смотрят на лыжников. Это неправильная позиция, так как чемпионат мира – главный старт.

Победа Лизы Виттоцци в Кубке мира – главный сенсационный момент сезона. Мы очень за нее болели и переживали, и в конце она все же смогла обыграть Ингрид Тандревольд, которая провалила чемпионат мира. Сезон получился интересным, приятно было смотреть за борьбой», – сказал четырехкратный чемпион мира, экс-глава СБР.

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