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Летний биатлон. Первенство России среди юниоров. Команды Свердловской и Новосибирской областей выиграли эстафеты

Команды Свердловской и Новосибирской областей выиграли эстафеты на первенстве России.

Первенство России по летнему биатлону

Демино

Эстафеты

Юниоры

1. Свердловская область (Михаил Стребко, Андрей Остапий, Егор Прокудин, Савелий Коновалов) – 1:15.53,1 (0+13)

2. Беларусь (Алексей Логвинов, Константин Бабуров, Андрей Гаврош, Александр Голяк) – 33,6 (0+9)

3. ХМАО-Югра (Дмитрий Пересецкий, Иван Филатов, Иван Горячкин, Тимофей Грехов)  – 44,0 (0+13)

Юниорки 

1. Новосибирская область (Анастасия Киреева, Екатерина Копорулина, Ксения Караман) – 57:30.5 (1+11)

2. Московская область (Наталия Федченко, Варвара Разумова, Василиса Еремина) – 36,4 (1+4)

3. Тюменская область (Валерия Полянская, Анастасия Чурилова, Маргарита Болдырева) – 1.06,6 (1+11)

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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