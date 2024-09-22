Летний биатлон. Первенство России среди юниоров. Команды Свердловской и Новосибирской областей выиграли эстафеты
Команды Свердловской и Новосибирской областей выиграли эстафеты на первенстве России.
Первенство России по летнему биатлону
Демино
Эстафеты
Юниоры
1. Свердловская область (Михаил Стребко, Андрей Остапий, Егор Прокудин, Савелий Коновалов) – 1:15.53,1 (0+13)
2. Беларусь (Алексей Логвинов, Константин Бабуров, Андрей Гаврош, Александр Голяк) – 33,6 (0+9)
3. ХМАО-Югра (Дмитрий Пересецкий, Иван Филатов, Иван Горячкин, Тимофей Грехов) – 44,0 (0+13)
Юниорки
1. Новосибирская область (Анастасия Киреева, Екатерина Копорулина, Ксения Караман) – 57:30.5 (1+11)
2. Московская область (Наталия Федченко, Варвара Разумова, Василиса Еремина) – 36,4 (1+4)
3. Тюменская область (Валерия Полянская, Анастасия Чурилова, Маргарита Болдырева) – 1.06,6 (1+11)
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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