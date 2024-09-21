Летний биатлон. Первенство России среди юниоров. Филатов и Айгильдина победили в спринтах, Конкин и Долженкова – 2-е
Филатов и Айгильдина победили на юниорском первенстве России по летнему биатлону.
Сегодня проходили спринтерские гонки.
Первенство России по летнему биатлону
Демино
Спринты
Юниоры
1. Иван Филатов – 21.59,4 (0)
2. Ярослав Конкин – 14,5 (2)
3. Олег Миронов – 23,9 (1)
Юниорки
1. Анастасия Айгильдина – 21.14,5 (0)
2. Евгения Долженкова – 0,1 (0)
3. Ксения Караман – 14,3 (2)
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
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