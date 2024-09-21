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Летний биатлон. Первенство России среди юниоров. Филатов и Айгильдина победили в спринтах, Конкин и Долженкова – 2-е

Филатов и Айгильдина победили на юниорском первенстве России по летнему биатлону.

Сегодня проходили спринтерские гонки.

Первенство России по летнему биатлону

Демино

Спринты

Юниоры

1. Иван Филатов – 21.59,4 (0)

2. Ярослав Конкин – 14,5 (2)

3. Олег Миронов – 23,9 (1)

Юниорки

1. Анастасия Айгильдина – 21.14,5 (0)

2. Евгения Долженкова – 0,1 (0)

3. Ксения Караман – 14,3 (2)

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
результаты
logoюниорская сборная России
logoженская юниорская сборная России по биатлону
чемпионат России среди юниоров
спринт
спринт (жен)
Ксения Караман
Ярослав Конкин
Олег Миронов
Евгения Долженкова
Анастасия Айгильдина
Иван Филатов
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