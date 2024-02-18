Шипулин о Сочи-2014: «У нас официально никто не отобрал медаль. Идет разбирательство, но я все равно считаю нас олимпийскими чемпионами»

Антон Шипулин заявил, что все еще считает Россию чемпионом Сочи-2014 в эстафете.

На Олимпиаде-2014 в Сочи Шипулин вместе с Алексеем Волковым, Евгением Устюговым и Дмитрием Малышко выиграл золото эстафеты. Результат будет аннулирован, если Спортивный арбитражный суд (CAS) не снимет с Устюгова обвинения в нарушении антидопинговых правил, за что его в 2020-м дисквалифицировал Международный союз биатлонистов (IBU).

– Скоро 22 февраля, как‑то будете отмечать 10‑летие эстафеты в Сочи?

– Да, в этом году мы собираемся на юбилейной «Гонке Легкова» в Пересвете, где будем отмечать на таком спортивном мероприятии.

– Вы вчетвером хоть раз после Игр собирались?

– Думаю, что после 2014 года, наверное, нет.

– Хотели бы?

– Конечно. С Алексеем Волковым частенько видимся, с Дмитрием Малышко тоже, но Евгений Устюгов от нас далеко, на востоке. И редко куда выезжает на какие‑то мероприятия.

– Считаете ли вы себя полноценными олимпийскими чемпионами тех Игр?

– Конечно. У нас официально никто не отобрал медаль. Да, все приостановили пока идет разбирательство, но тем не менее я все равно считаю нас олимпийскими чемпионами, – сказал Шипулин.

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