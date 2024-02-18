Шипулин о Сочи-2014: «У нас официально никто не отобрал медаль. Идет разбирательство, но я все равно считаю нас олимпийскими чемпионами»

Теги Сочи-2014 сборная России допинг Олимпийская сборная России Антон Шипулин CAS Евгений Устюгов Алексей Волков Дмитрий Малышко Биатлон

Антон Шипулин заявил, что все еще считает Россию чемпионом Сочи-2014 в эстафете.

На Олимпиаде-2014 в Сочи Шипулин вместе с Алексеем Волковым, Евгением Устюговым и Дмитрием Малышко выиграл золото эстафеты. Результат будет аннулирован, если Спортивный арбитражный суд (CAS) не снимет с Устюгова обвинения в нарушении антидопинговых правил, за что его в 2020-м дисквалифицировал Международный союз биатлонистов (IBU).

– Скоро 22 февраля, как‑то будете отмечать 10‑летие эстафеты в Сочи?

– Да, в этом году мы собираемся на юбилейной «Гонке Легкова» в Пересвете, где будем отмечать на таком спортивном мероприятии.

– Вы вчетвером хоть раз после Игр собирались?

– Думаю, что после 2014 года, наверное, нет.

– Хотели бы?

– Конечно. С Алексеем Волковым частенько видимся, с Дмитрием Малышко тоже, но Евгений Устюгов от нас далеко, на востоке. И редко куда выезжает на какие‑то мероприятия.

– Считаете ли вы себя полноценными олимпийскими чемпионами тех Игр?

– Конечно. У нас официально никто не отобрал медаль. Да, все приостановили пока идет разбирательство, но тем не менее я все равно считаю нас олимпийскими чемпионами, – сказал Шипулин.

А кто выиграл Олимпиаду в Сочи? Под вопросом одно наше золото – оно все и решит

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17 комментариев
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"...я все равно считаю нас олимпийскими чемпионами."

Зубков тоже считает себя Олимпийским чемпионом, а Путин - президентом.
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+21
Он себя ещё и государем считает.)
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+18
Вот они олимпийские чемпионы - слева направо:
Зубков, Шипулин, Валиева...
+16
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+12
Финиш был классный, Антоха. Но медали нет у тебя ои. Да и не уверен, что она теперь тебе важна
+14
-3
+11
Отличные ОИ! Половину медалей отобрали, половину выиграли русские иностранцы!
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По количеству считающих себя олимпийскими чемпионами и медалистами, мы впереди планеты всей ) Пожалуй, тоже буду себя таким считать )
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Правильно Антон, главное ты сам так считаешь, пофиг на остальных это их проблемы, типичная позиция народн.избранника в России.
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Ну конкретно Антон в той эстафете выдал действительно чемпионский этап
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А деньги вернёшь, когда официально "отберут"? )
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Чемпионы по допингу.
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Ответ Crenk
С чего это нет ? Есть
физически, медаль из драг металла с символикой олимпиады у него есть. а вот юридически нет.
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Бла бла бла
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Губер по-моему бухой
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Ответ Duncan MacLeod
Отличные ОИ! Половину медалей отобрали, половину выиграли русские иностранцы!
Что прикольно - русские иностранцы похоже без допинга выиграли.
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Ответ Borsiano
По количеству считающих себя олимпийскими чемпионами и медалистами, мы впереди планеты всей ) Пожалуй, тоже буду себя таким считать )
Сначала сдай анализ мочи на наличие соли. Потом в Басманный.
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