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  • Эдуард Латыпов: «Выступлю ли на чемпионате России – вопрос. Надо понять, в чем причина такой стрельбы, а не выходить на гонки и забирать у себя моральные силы»
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Эдуард Латыпов: «Выступлю ли на чемпионате России – вопрос. Надо понять, в чем причина такой стрельбы, а не выходить на гонки и забирать у себя моральные силы»

Эдуард Латыпов не уверен, что будет выступать на чемпионате России по биатлону

Сегодня Латыпов с восемью промахами занял 24-е место в масс-старте на Кубке Содружества.

– В конце прошлого сезона я тоже был не удовлетворен стрельбой. Принял решение попробовать что‑то новое. Я поменял ложу и полностью изготовку под нее.

Пробуем найти что-то новое, чтобы улучшить стрельбу и прогрессировать. Полгода занимались этим, и не совсем всё получалось. Эти соревнования были проверочными, пока не идет.

– Что будешь делать дальше?

– Пока не знаю, надо все обсудить и посмотреть, что было не так. Нужно понять причину промахов. Они были достаточно далекими и несвойственными мне.

– Понимаете, что нужно сделать, чтобы кризис миновал?

– Есть мысли, но нужно спокойно это обдумать. Мое состояние сейчас не такое, чтобы принимать серьезные решения. Функционально я хорошо готов, проблемы только со стрельбой. Нужно с трезвой головой посмотреть, что не так.

– Будете выступать на чемпионате России?

– Вот здесь уже вопрос. Надо действительно понять, в чем причина [такой стрельбы], а не выходить на гонки и забирать у себя моральные силы.

Неудачные гонки не приносят положительных моментов. Надо разобраться, а потом уже идти вперед и выступать, показывая результат, на который я способен, – сказал спортсмен в эфире «Матч ТВ».

Латыпов сделал 8 промахов в масс-старте на этапе Кубка Содружества. За три гонки он допустил 17 промахов

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная России
чемпионат России
logoЭдуард Латыпов
logoКубок Содружества
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