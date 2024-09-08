Эдуард Латыпов: «Выступлю ли на чемпионате России – вопрос. Надо понять, в чем причина такой стрельбы, а не выходить на гонки и забирать у себя моральные силы»
Сегодня Латыпов с восемью промахами занял 24-е место в масс-старте на Кубке Содружества.
– В конце прошлого сезона я тоже был не удовлетворен стрельбой. Принял решение попробовать что‑то новое. Я поменял ложу и полностью изготовку под нее.
Пробуем найти что-то новое, чтобы улучшить стрельбу и прогрессировать. Полгода занимались этим, и не совсем всё получалось. Эти соревнования были проверочными, пока не идет.
– Что будешь делать дальше?
– Пока не знаю, надо все обсудить и посмотреть, что было не так. Нужно понять причину промахов. Они были достаточно далекими и несвойственными мне.
– Понимаете, что нужно сделать, чтобы кризис миновал?
– Есть мысли, но нужно спокойно это обдумать. Мое состояние сейчас не такое, чтобы принимать серьезные решения. Функционально я хорошо готов, проблемы только со стрельбой. Нужно с трезвой головой посмотреть, что не так.
– Будете выступать на чемпионате России?
– Вот здесь уже вопрос. Надо действительно понять, в чем причина [такой стрельбы], а не выходить на гонки и забирать у себя моральные силы.
Неудачные гонки не приносят положительных моментов. Надо разобраться, а потом уже идти вперед и выступать, показывая результат, на который я способен, – сказал спортсмен в эфире «Матч ТВ».
Латыпов сделал 8 промахов в масс-старте на этапе Кубка Содружества. За три гонки он допустил 17 промахов
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий