Латыпов сделал 8 промахов в масс-старте на этапе Кубка Содружества. За три гонки он допустил 17 промахов

Эдуард Латыпов занял 24-е место в масс-старте на этапе Кубка Содружества

Российский биатлонист допустил 8 промахов. Победу в гонке одержал белорус Антон Смольский.

В спринте Латыпов был восьмым, в гонке преследования занял 12-е место. Всего за три гонки он сделал 17 промахов.

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