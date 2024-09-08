Латыпов сделал 8 промахов в масс-старте на этапе Кубка Содружества. За три гонки он допустил 17 промахов
Эдуард Латыпов занял 24-е место в масс-старте на этапе Кубка Содружества
Российский биатлонист допустил 8 промахов. Победу в гонке одержал белорус Антон Смольский.
В спринте Латыпов был восьмым, в гонке преследования занял 12-е место. Всего за три гонки он сделал 17 промахов.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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