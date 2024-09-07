Каминский о стрельбе Латыпова: «В плане точности у него проблемы, потому что он заменил ложе»

Юрий Каминский объяснил проблемы в стрельбе у биатлониста Эдуарда Латыпова

Сегодня Латыпов занял 12-е место в гонке преследования на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Краснояске. Он допустил шесть промахов.

«Очень трудно оценить стрельбу Эдуарда, потому что были объективные причины. Цифры, которые мы получали, не очень стабильны. В то же время мы видели его прогресс в плане скорости и ритмичности стрельбы, но сегодня на гонке преследования произошел срыв.

В спринте он стрелял так же, как и все призеры, по скорости стрельбы. В плане точности у него проблемы, потому что он заменил ложе, до сих пор его доводить, и наверное, это сказывается», – сказал тренер сборной России Каминский.