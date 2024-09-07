Каминский о стрельбе Латыпова: «В плане точности у него проблемы, потому что он заменил ложе»
Юрий Каминский объяснил проблемы в стрельбе у биатлониста Эдуарда Латыпова
Сегодня Латыпов занял 12-е место в гонке преследования на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Краснояске. Он допустил шесть промахов.
«Очень трудно оценить стрельбу Эдуарда, потому что были объективные причины. Цифры, которые мы получали, не очень стабильны. В то же время мы видели его прогресс в плане скорости и ритмичности стрельбы, но сегодня на гонке преследования произошел срыв.
В спринте он стрелял так же, как и все призеры, по скорости стрельбы. В плане точности у него проблемы, потому что он заменил ложе, до сих пор его доводить, и наверное, это сказывается», – сказал тренер сборной России Каминский.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Vprognoze
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