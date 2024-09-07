Смольский о Кубке Содружества: «Нужно сразу создавать задел, потому что зимой не всегда хватает сил на весь сезон»
Антон Смольский прокомментировал победу в пасьюте на летнем Кубке Содружества
Соревнования проходят в Красноярске.
«Нужно сразу создавать задел, потому что зимой не всегда хватает [сил] на весь сезон. Нужно пользоваться тем, что Латыпов пока разгоняется.
До последней «стойки» меня поджимали, гонка была интересной», – сказал белорусский биатлонист.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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