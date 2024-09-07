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Смольский о Кубке Содружества: «Нужно сразу создавать задел, потому что зимой не всегда хватает сил на весь сезон»

Антон Смольский прокомментировал победу в пасьюте на летнем Кубке Содружества

Соревнования проходят в Красноярске.

«Нужно сразу создавать задел, потому что зимой не всегда хватает [сил] на весь сезон. Нужно пользоваться тем, что Латыпов пока разгоняется.

До последней «стойки» меня поджимали, гонка была интересной», – сказал белорусский биатлонист.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoсборная России
сборная Беларуси
logoЭдуард Латыпов
Антон Смольский
logoКубок Содружества
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