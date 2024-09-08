Тандревольд о тренировках после перелома руки: «Пришлось проявить творческий подход. Уверена, что извлекла из ситуации максимум пользы»
Норвежская биатлонистка получила травму в июле во время трейл-гонки Hoka Lofoten Skyrace.
«Это очень веселая гонка, но было грязно, и все постоянно падали и поскальзывались на грязи. После очередного падения я почувствовала, что с моей рукой что-то не так. Я посмотрела на нее, и она показалась мне немного странной.
Я поняла, что рука вот-вот распухнет, и сняла обручальное кольцо. Это было через три недели после свадьбы. Так и бежала, держа кольцо в руке, пока не увидела знакомого, которому могла бы его передать. Когда финишировала, сразу же отправилась в травмпункт.
На самом деле было не так уж и больно. Я не думала, что рука сломана. Раньше я никогда ничего не ломала, поэтому мне казалось, что будет больнее.
Если ты что-то ломаешь, а тело – твой рабочий инструмент, то, конечно, приходится вносить коррективы в подготовку. Я не могла тренироваться с палками, а также сократила стрелковые тренировки.
Пришлось проявить творческий подход и делать немного не то, к чему я привыкла. Мне удалось попрактиковаться в тех вещах, на которые я, возможно, в других условиях не потратила бы столько времени.
Я хорошо поработала. Уверена, что извлекла из ситуации максимум пользы», – сказала четырехкратная чемпионка мира.
Она также рассказала о тренировочном сборе в Ленцерхайде, где в следующем году пройдет чемпионат мира.
«Здорово тренироваться здесь и испытывать арену. Чем больше я здесь нахожусь, тем чувствую себя спокойнее и безопаснее. Некоторые участки лыжероллерной трассы такие же, как и зимой, стрельбище будет таким же.
На такой высоте (1500 м) может быть немного сложнее найти нужную скорость. Мы обязательно проверим это и узнаем, где находится предел, прежде чем становится слишком тяжело», – отметила Тандревольд.
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