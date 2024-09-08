  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Тандревольд о тренировках после перелома руки: «Пришлось проявить творческий подход. Уверена, что извлекла из ситуации максимум пользы»
0

Тандревольд о тренировках после перелома руки: «Пришлось проявить творческий подход. Уверена, что извлекла из ситуации максимум пользы»

Ингрид Тандревольд рассказала о восстановлении после перелома руки

Норвежская биатлонистка получила травму в июле во время трейл-гонки Hoka Lofoten Skyrace.

«Это очень веселая гонка, но было грязно, и все постоянно падали и поскальзывались на грязи. После очередного падения я почувствовала, что с моей рукой что-то не так. Я посмотрела на нее, и она показалась мне немного странной.

Я поняла, что рука вот-вот распухнет, и сняла обручальное кольцо. Это было через три недели после свадьбы. Так и бежала, держа кольцо в руке, пока не увидела знакомого, которому могла бы его передать. Когда финишировала, сразу же отправилась в травмпункт.

На самом деле было не так уж и больно. Я не думала, что рука сломана. Раньше я никогда ничего не ломала, поэтому мне казалось, что будет больнее.

Если ты что-то ломаешь, а тело – твой рабочий инструмент, то, конечно, приходится вносить коррективы в подготовку. Я не могла тренироваться с палками, а также сократила стрелковые тренировки.

Пришлось проявить творческий подход и делать немного не то, к чему я привыкла. Мне удалось попрактиковаться в тех вещах, на которые я, возможно, в других условиях не потратила бы столько времени.

Я хорошо поработала. Уверена, что извлекла из ситуации максимум пользы», – сказала четырехкратная чемпионка мира.

Она также рассказала о тренировочном сборе в Ленцерхайде, где в следующем году пройдет чемпионат мира. 

«Здорово тренироваться здесь и испытывать арену. Чем больше я здесь нахожусь, тем чувствую себя спокойнее и безопаснее. Некоторые участки лыжероллерной трассы такие же, как и зимой, стрельбище будет таким же.

На такой высоте (1500 м) может быть немного сложнее найти нужную скорость. Мы обязательно проверим это и узнаем, где находится предел, прежде чем становится слишком тяжело», – отметила Тандревольд. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: TV2
logoсборная Норвегии жен
logoИнгрид Ланмарк Тандревольд
Рекомендуем
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Летний биатлон. Nordic Festival. Симон выиграла масс-старт, Брезаз-Буше – 2-я, Тандревольд – 3-я
631 августа, 14:40
Тренер сборной Норвегии о травме Тандревольд: «Она начала пользоваться рукой и уже бегает на лыжероллерах с палками»
25 августа, 05:46
Ингрид Тандревольд сломала руку и будет носить гипс около месяца
49 июля, 11:05
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Иродов о бронзе масс-старта: «Для меня эта медаль – начало. Это значит, что у меня все получается, я иду в правильном направлении»
11 минут назад
Латыпов сделал 8 промахов в масс-старте на этапе Кубка Содружества. За три гонки он допустил 17 промахов
222 минуты назад
⚡ Смольский выиграл масс-старт на Кубке Содружества, Лазовский – 2-й, Иродов – 3-й, Бабиков – 7-й, Халили – 8-й, Латыпов – 24-й
3229 минут назад
Смольская о победе в масс-старте: «То, что удалось удержаться в борьбе со Сливко – достижение для меня. Знаю, насколько сильно она терпит на последнем круге»
1сегодня, 07:27
Анна Богалий: «Я против первенств России для биатлонистов до 14 лет. Мы сталкиваемся с ранним выхолащиванием спортсменов»
сегодня, 07:21
Круглов о травме Логинова: «Думаю, это повлияет только на подготовительный период. Ничего критичного в этом нет»
1сегодня, 06:56
⚡ Смольская выиграла масс-старт на Кубке Содружества, Сливко – 2-я, Григорьева – 3-я, Халили – 8-я
43сегодня, 06:39
Ирина Казакевич: «На следующем Кубке Содружества можем принимать всех, кто захочет сюда приехать. Мы с радостью примем»
1сегодня, 06:30
Васильев о Кубке Содружества: «Выступление Смольского – серьезный международный класс. Но не стоит забывать, что зимний и летний биатлон отличаются»
вчера, 15:47
Губерниев о Кубке Содружества: «Смольский смотрится на серьезном международном уровне. А наши, увы, нет»
2вчера, 15:35
Ко всем новостям
Последние новости
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
430 августа, 05:00
Чемпионат мира по летнему биатлону-2024. Юниоры. Мандзын и Димитрова выиграли гонки преследования, Герхардсен и Христова – 2-е
25 августа, 14:10
Трехкратный чемпион мира по биатлону Александр Ушаков ушел из жизни в возрасте 76 лет
14 августа, 13:06
Дмитрий Васильев: «Томасу Баху нужно уйти в отставку. За то, что он натворил в годы своего правления, его еще долго будут проклинать»
21 июля, 12:40
«Теперь я многодетная мама, даже не верю своему счастью». У Маргариты Васильевой родился третий ребенок
28 июня, 19:12Фото
Биатлонистки Казакевич и Сола посетили матч Беларусь – Россия
48 июня, 05:57Фото
Павел Ростовцев: «Пришли к тому, что нет смысла финансировать взрослых биатлонистов, находящихся по уровню в середине второго десятка»
1219 апреля, 18:54
Майгуров об арене в Костомукше: «Руководство Карелии хочет развивать этот лыжно-биатлонный комплекс, проводить здесь крупные соревнованияа»
29 апреля, 16:58
Грухвина о марафоне в Увате: «Все должно пройти ровно, потому со старта никто сильнее бежать не будет из‑за тяжелого состояния трассы»
3 апреля, 20:18
Джакомель и Эльвира Оберг победили в молодежном зачете Кубка мира сезона-2023/24
117 марта, 22:59