Тренер сборной Норвегии о травме Тандревольд: «Она начала пользоваться рукой и уже бегает на лыжероллерах с палками»
Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд вернулась к тренировкам после травмы
В начале июля спортсменка сломала руку во время трейл-гонки Lofoten Sky Race.
«Мы постепенно продвигаемся вперед. Она начала пользоваться рукой и уже бегает на лыжероллерах с палками, так что все выглядит оптимистично.
Руку нужно продолжать развивать, но сейчас она с нами на сборе, так что мы думаем, что все будет хорошо», – рассказал тренер женской сборной Норвегии Сверре Хубер Кос.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: VG
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