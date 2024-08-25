Тренер сборной Норвегии о травме Тандревольд: «Она начала пользоваться рукой и уже бегает на лыжероллерах с палками»

Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд вернулась к тренировкам после травмы

В начале июля спортсменка сломала руку во время трейл-гонки Lofoten Sky Race.

«Мы постепенно продвигаемся вперед. Она начала пользоваться рукой и уже бегает на лыжероллерах с палками, так что все выглядит оптимистично.

Руку нужно продолжать развивать, но сейчас она с нами на сборе, так что мы думаем, что все будет хорошо», – рассказал тренер женской сборной Норвегии Сверре Хубер Кос.