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Летний биатлон. Nordic Festival. Тандревольд, Симон, Брезаз-Буше, Жанмонно, Фойгт, Хекки-Гросс выступят в масс-старте

31 августа на фестивале Мартена Фуркада в Анси пройдет женский масс-старт.

Nordic Festival

Анси, Франция

Женщины

Масс-старт

Начало – 17:05 по московскому времени. Прямая трансляция – на Eurovision Sport

Участницы

Лу Жанмонно (Франция)

Жюстин Брезаз-Буше (Франция)

Жюлия Симон (Франция)

Софи Шово (Франция)

Ванесса Фойгт (Германия)

Ингрид Тандревольд (Норвегия)

Лена Хекки-Гросс (Швейцария)

Анна Гандлер (Австрия)

Туули Томингас (Эстония)

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
logoсборная Германии жен
logoсборная Норвегии жен
logoсборная Франции жен
результаты
logoсборная Швейцарии жен
logoсборная Австрии жен
logoсборная Эстонии жен
logoТуули Томингас
logoЖюстин Брезаз-Буше
logoЖюлия Симон
logoЛена Хекки-Гросс
logoИнгрид Ланмарк Тандревольд
Лу Жанмонно
logoВанесса Фойгт
Анна Гандлер
Софи Шово
Nordic Festival
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