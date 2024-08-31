Летний биатлон. Nordic Festival. Тандревольд, Симон, Брезаз-Буше, Жанмонно, Фойгт, Хекки-Гросс выступят в масс-старте

31 августа на фестивале Мартена Фуркада в Анси пройдет женский масс-старт.

Nordic Festival

Анси, Франция

Женщины

Масс-старт

Начало – 17:05 по московскому времени. Прямая трансляция – на Eurovision Sport .

Участницы

Лу Жанмонно (Франция)

Жюстин Брезаз-Буше (Франция)

Жюлия Симон (Франция)

Софи Шово (Франция)

Ванесса Фойгт (Германия)

Ингрид Тандревольд (Норвегия)

Лена Хекки-Гросс (Швейцария)

Анна Гандлер (Австрия)

Туули Томингас (Эстония)