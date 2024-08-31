Летний биатлон. Nordic Festival. Тандревольд, Симон, Брезаз-Буше, Жанмонно, Фойгт, Хекки-Гросс выступят в масс-старте
31 августа на фестивале Мартена Фуркада в Анси пройдет женский масс-старт.
Nordic Festival
Анси, Франция
Женщины
Масс-старт
Начало – 17:05 по московскому времени. Прямая трансляция – на Eurovision Sport.
Участницы
Лу Жанмонно (Франция)
Жюстин Брезаз-Буше (Франция)
Жюлия Симон (Франция)
Софи Шово (Франция)
Ванесса Фойгт (Германия)
Ингрид Тандревольд (Норвегия)
Лена Хекки-Гросс (Швейцария)
Анна Гандлер (Австрия)
Туули Томингас (Эстония)
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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