Васильев о призыве Дегтярева против политики МОК: «Хуже не будет, но вряд ли будет какой-то вес и эффект»
Дмитрий Васильев оценил призыв российского министра спорта против политики МОК
Ранее министр спорта Михаил Дегтярев предложил атлетам выразить недовольство действиями Международного олимпийского комитета (МОК), в том числе используя соцсети.
«Думаю, от этого хуже уж точно не будет, но будет ли это иметь какую-то силу – это вряд ли. На самом деле, сейчас весь западный мир заточен на то, чтобы Россия проиграла везде и во всем, с чем мы смириться не можем. Но раз, по их мнению, мы должны проиграть, то, значит, нас не будут допускать и относиться к нам как к равным.
Еще раз скажу: от этого хуже не будет, но вряд ли это будет какой-то вес и эффект. Но почему бы и нет? Пускай попробуют, а дальше посмотрим», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
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