Братья Бо, Хофер, Виттоцци, Тандревольд и Пройс выступят в гонке City Biathlon

Теги сборная Германии сборная Германии жен сборная Норвегии сборная Норвегии жен сборная Италии по биатлону сборная Украины сборная Италии жен Лукас Хофер Яков Фак сборная Чехии жен Тарьей Бо сборная Словении сборная Австрии жен Флоран Клод Йоханнес Бо Франциска Пройс Паулина Батовская-Фиалкова Дмитрий Пидручный сборная Бельгии Лиза Виттоцци Ингрид Ланмарк Тандревольд Юстус Штрелов Янина Хеттих-Вальц Маркета Давидова Каролине Кноттен Анна Гандлер турнир в Висбадене Биатлон

Стал известен состав участников гонки City Biathlon, которая пройдет в немецком Дрездене 15 сентября.

Ожидается, что среди мужчин выступят Йоханнес Бо, Тарьей Бо (оба – Норвегия), Лукас Хофер (Италия), Дмитрий Пидручный (Украина), Яков Фак (Словения), Юстус Штрелов (Германия) и Флоран Клод (Бельгия).

Среди женщин – Лиза Виттоцци (Италия), Ингрид Ланмарк Тандревольд, Каролине Кноттен (обе – Норвегия), Франциска Пройс, Янина Хеттих-Вальц (обе – Германия), Маркета Давидова (Чехия), Анна Гандлер (Австрия) и Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия).

Имена как минимум четырех спортсменов пока не объявлены.

City Biathlon с 2018 года проходил в Висбадене, но организаторы решили перенести соревнования в Дрезден.

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий