Братья Бо, Хофер, Виттоцци, Тандревольд и Пройс выступят в гонке City Biathlon

Стал известен состав участников гонки City Biathlon, которая пройдет в немецком Дрездене 15 сентября.

Ожидается, что среди мужчин выступят Йоханнес Бо, Тарьей Бо (оба – Норвегия), Лукас Хофер (Италия), Дмитрий Пидручный (Украина), Яков Фак (Словения), Юстус Штрелов (Германия) и Флоран Клод (Бельгия).

Среди женщин – Лиза Виттоцци (Италия), Ингрид Ланмарк Тандревольд, Каролине Кноттен (обе – Норвегия), Франциска Пройс, Янина Хеттих-Вальц (обе – Германия), Маркета Давидова (Чехия), Анна Гандлер (Австрия) и Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия).

Имена как минимум четырех спортсменов пока не объявлены.

City Biathlon с 2018 года проходил в Висбадене, но организаторы решили перенести соревнования в Дрезден.