Шевченко о нехватке патронов: «Наша команда с этим не сталкивалась. Свердловская область и Шашилов способствуют тому, чтобы был запас»

Наталия Шевченко заявила, что не сталкивалась с нехваткой патронов или экипировки.

– В прошлом сезоне ходили разговоры о том, что российским биатлонистам не хватает патронов из-за санкций. Вам патронов хватало?

– Наша команда не сталкивалась с тем, что как-то очень сильно не хватало патронов. Конечно, на каких-то тренировках мы сдерживались и сохраняли патроны на будущее, но в итоге в конце сезона они у нас еще остались.

У нас не только сборная выдает патроны, но и Свердловская область, Михаил Викторович (Шашилов) способствуют тому, чтобы у нас всегда был запас, поэтому проблем с этим нет. Понятно, что летом мы стреляем из менее хороших патронов, а зимой – боевым патроном, но всем всегда всего хватает.

– Есть ли какие-то другие проблемы, связанные тем, что мы под санкциями?

– Нет, с другими проблемами не сталкивались. Всего хватает: и роллеры выдаются, и одежда. Да, раньше были другие спонсоры, сейчас это российские компании, тем не менее все выдается, никаких ущемлений в этом плане мы не почувствовали.

Возможно, у руководителей возникают вопросы о том, как все организовать, купить, но мы же этого не видим. Нам выдали – мы порадовались, что у нас все есть. А как это происходит на стадии покупки, я не знаю, – сказала биатлонистка.

Биатлон, где патроны?! Исследование Sports.ru – как их теперь доставать и сколько стоят