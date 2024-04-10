Наталия Шевченко: «Чемпионат России прошел не очень, но я довольна сезоном. Начинаю привыкать, что стрельба у меня идет хорошо»

Биатлонистка Наталия Шевченко подвела итоги прошедшего сезона.

Спортсменка выиграла общий зачет Кубка России по биатлону.

– Сезон для меня выдался очень успешным, несмотря на смазанную концовку. Чемпионат России, к сожалению, прошел не очень, но я довольна этим сезоном. Из двух биатлонных сезонов это лучший. И надеюсь, дальше будет еще лучше.

– Это ваш второй год в биатлоне. Бывали ли такие моменты, когда вы приходите после гонки и думаете: «Все получается! На Спартакиаде, потом на чемпионате и так далее»?

– Да, к этому сезону я готовилась летом. Я понимала, что буду в числе лучших. То есть я была настроена на это. И то, что у меня такие результаты в этом сезоне, меня не сильно удивило.

Были провальные гонки, когда я стреляла на очень много штрафов, но постепенно я начинаю привыкать к тому, что стрельба у меня идет хорошо. Но много ошибок еще. Есть много над чем работать. Но я была готова к этому.

– Как вы так поставили стрельбу? Что с вами сделал Михаил Шашилов, что на второй год вы реально стали топом в женском биатлоне?

– Надо сказать спасибо не только Михаилу Викторовичу, но и всем специалистам, которые со мной работали, тем, кто учил меня стрелять изначально и потом продолжили со мной работу, потому что каждый дал все, что мог. И все сложилось в один результат.

Но все-таки от меня тоже много что зависело. И здесь, наверное, моя голова сыграла большую роль.

– Вы себя ощущаете уже полноценным топом женского биатлона?

– Да, конечно. Осознание есть, потому что каждый раз, когда ты выходишь на старт, ты уже головой понимаешь, что ты борешься за самые высокие позиции, а не просто вышел пробежать гонку. И это накладывает определенную ответственность на тебя.

И ты уже работаешь не на 100, а на 200%. На следующий сезон буду уже совершенствоваться. Это большая работа! Надеюсь, что в следующем сезоне результаты будут еще стабильнее, – сказала Шевченко.