Наталия Шевченко: «Чемпионат России прошел не очень, но я довольна сезоном. Начинаю привыкать, что стрельба у меня идет хорошо»

Теги сборная России жен чемпионат России Кубок России Михаил Шашилов Наталия Шевченко (Мекрюкова) Биатлон

Биатлонистка Наталия Шевченко подвела итоги прошедшего сезона.

Спортсменка выиграла общий зачет Кубка России по биатлону.

– Сезон для меня выдался очень успешным, несмотря на смазанную концовку. Чемпионат России, к сожалению, прошел не очень, но я довольна этим сезоном. Из двух биатлонных сезонов это лучший. И надеюсь, дальше будет еще лучше.

– Это ваш второй год в биатлоне. Бывали ли такие моменты, когда вы приходите после гонки и думаете: «Все получается! На Спартакиаде, потом на чемпионате и так далее»?

– Да, к этому сезону я готовилась летом. Я понимала, что буду в числе лучших. То есть я была настроена на это. И то, что у меня такие результаты в этом сезоне, меня не сильно удивило.

Были провальные гонки, когда я стреляла на очень много штрафов, но постепенно я начинаю привыкать к тому, что стрельба у меня идет хорошо. Но много ошибок еще. Есть много над чем работать. Но я была готова к этому.

– Как вы так поставили стрельбу? Что с вами сделал Михаил Шашилов, что на второй год вы реально стали топом в женском биатлоне?

– Надо сказать спасибо не только Михаилу Викторовичу, но и всем специалистам, которые со мной работали, тем, кто учил меня стрелять изначально и потом продолжили со мной работу, потому что каждый дал все, что мог. И все сложилось в один результат.

Но все-таки от меня тоже много что зависело. И здесь, наверное, моя голова сыграла большую роль.

– Вы себя ощущаете уже полноценным топом женского биатлона?

– Да, конечно. Осознание есть, потому что каждый раз, когда ты выходишь на старт, ты уже головой понимаешь, что ты борешься за самые высокие позиции, а не просто вышел пробежать гонку. И это накладывает определенную ответственность на тебя.

И ты уже работаешь не на 100, а на 200%. На следующий сезон буду уже совершенствоваться. Это большая работа! Надеюсь, что в следующем сезоне результаты будут еще стабильнее, – сказала Шевченко.

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Наталья молодец, надежда российского биатлона
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