Виктор Майгуров: «В этом сезоне у Латыпова спад по стрельбе. Функционально он хорошо подготовлен, но биатлон – это не только бег»

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Виктор Майгуров отметил спад в стрельбе у Эдуарда Латыпова.

Глава Союза биатлонистов России подвел итоги чемпионата России в Тюмени.

– В Тюмени старты вызвали интерес, тем более, что в каждой гонке присутствовала интрига. Было много зрителей, особенно в выходные дни. Соревнования посетили губернатор Тюменской области Александр Моор и полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Отмечу Карима Халили, который, стреляя без промаха, выиграл две гонки и продемонстрировал умение собраться на главных гонках сезона. Ведь ранее он победил в масс-старте на Спартакиаде. Именно по результатам основных стартов формируется сборная.

В женском масс-старте красивым получился финиш трех спортсменок из группы Михаила Шашилова. Представительницы Свердловской области Наталия Шевченко, Ирина Казакевич и Анастасия Шевченко заняли весь пьедестал почета.

– Наталия Шевченко и Эдуард Латыпов ранее в этом сезоне стали обладателями Большого хрустального глобуса за победу в общем зачете Кубка России. Латыпов, между тем, ограничился на чемпионате серебром в масс-старте (причем вторым вслед за Халили к финишу пришел белорус Степан Данилов, но гости выступали вне зачета) и бронзой в гонке преследования. Это неудача для лидера сборной?

– Полагаю, что да. В этом сезоне у Латыпова спад по стрельбе. Об этом говорят объективные статистические данные. Функционально он хорошо подготовлен, бежит быстро, но биатлон – это не только бег, – сказал Майгуров.

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1 комментарий
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просто протри глаза и посмотри кто лидер в рейтинге сбр и кр , а он все про спад талдычит, может эду и можно плохо стрелять, догнать его все равно мало кто может в российском биатлоне. причем отрыв от 1 и 2 места в рейтинге сбр огромный
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