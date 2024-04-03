Виктор Майгуров: «В этом сезоне у Латыпова спад по стрельбе. Функционально он хорошо подготовлен, но биатлон – это не только бег»

Виктор Майгуров отметил спад в стрельбе у Эдуарда Латыпова.

Глава Союза биатлонистов России подвел итоги чемпионата России в Тюмени.

– В Тюмени старты вызвали интерес, тем более, что в каждой гонке присутствовала интрига. Было много зрителей, особенно в выходные дни. Соревнования посетили губернатор Тюменской области Александр Моор и полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе .

Отмечу Карима Халили, который, стреляя без промаха, выиграл две гонки и продемонстрировал умение собраться на главных гонках сезона. Ведь ранее он победил в масс-старте на Спартакиаде. Именно по результатам основных стартов формируется сборная.

В женском масс-старте красивым получился финиш трех спортсменок из группы . Представительницы Свердловской области Наталия Шевченко, и заняли весь пьедестал почета.

– Наталия Шевченко и ранее в этом сезоне стали обладателями Большого хрустального глобуса за победу в общем зачете Кубка России. Латыпов, между тем, ограничился на чемпионате серебром в масс-старте (причем вторым вслед за Халили к финишу пришел белорус Степан Данилов, но гости выступали вне зачета) и бронзой в гонке преследования. Это неудача для лидера сборной?

– Полагаю, что да. В этом сезоне у Латыпова спад по стрельбе. Об этом говорят объективные статистические данные. Функционально он хорошо подготовлен, бежит быстро, но биатлон – это не только бег, – сказал Майгуров.