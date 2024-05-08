Доротея Вирер: «Россия — это действительно важная страна для мирового биатлона»

Итальянка Доротея Вирер назвала Россию важной страной для мирового биатлона.

— Скучаете ли вы по соперникам из России? Как думаете, россияне вернутся на мировую арену?

— Разумеется, Россия — это действительно важная страна для мирового биатлона. Мне кажется, тут не нужно заниматься политикой, оставим это другим.

Не мне решать, но думаю, что мы снова увидим российских спортсменов на Кубке мира. Не знаю когда.

Но за последние два года у них происходит много интересного. Я слежу за ними в социальных сетях и знаю, что у них довольно много соревновательной практики, — сказала .