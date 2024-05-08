Доротея Вирер: «Россия — это действительно важная страна для мирового биатлона»

Теги сборная России сборная России жен сборная Италии жен Доротея Вирер Биатлон

Итальянка Доротея Вирер назвала Россию важной страной для мирового биатлона.

— Скучаете ли вы по соперникам из России? Как думаете, россияне вернутся на мировую арену?

— Разумеется, Россия — это действительно важная страна для мирового биатлона. Мне кажется, тут не нужно заниматься политикой, оставим это другим.

Не мне решать, но думаю, что мы снова увидим российских спортсменов на Кубке мира. Не знаю когда.

Но за последние два года у них происходит много интересного. Я слежу за ними в социальных сетях и знаю, что у них довольно много соревновательной практики, — сказала Вирер

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18 комментариев
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Ух, молодец какая! Ты мне и так нравилась, куда еще больше то 🔥
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приятно)
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Вот вам, завистники, враги и потенциальные противники! Сама Вирер помнит, что есть такая страна - Россия! И снисходит до того, чтобы не возражать против ее присутствия на международных соревнованиях... когда-нибудь потом.
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Не стать тебе, Доротея, после этих слов, уважаемой спортсменкой в одной вымышленной стране.
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Долго ждать придётся,политика и спорт,вещи взаимозаменяемые)
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С одной оговоркой без губера сказала Доротея
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Спасибо Дора Вирер за столь беспристрастное мнение! Ждём реакции от Губерниева)
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Дора всегда была молодец!
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Скучает по губерниеву?)
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А как бы вы ответили на вопрос Батраза Томаева?
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Молодец Доро, у ципсоты и либерах здорово подгорело :о))
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Одна из лучших. Слониха 💪
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Ответ papadok
Вот вам, завистники, враги и потенциальные противники! Сама Вирер помнит, что есть такая страна - Россия! И снисходит до того, чтобы не возражать против ее присутствия на международных соревнованиях... когда-нибудь потом.
ща тя угундер возьмет, сходи постой под ФАБом, полегчает нам всем.
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