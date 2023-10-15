Губерниев о словах Вирер про допуск россиян: «Это голос разумного и доброго человека, но боюсь, что он потонет в антироссийской истерии»

Губерниев поблагодарил итальянскую биатлонистку Вирер за слова о россиянах.

Ранее четырехкратная чемпионка мира Доротея Вирер высказалась о допуске российских спортсменов: «Я считаю, что спорт должен объединять, а не разъединять еще больше».

«Итальянцы всегда сохраняли вменяемость своей позиции к российскому спорту. У меня много друзей в Италии, и я знаю, что они с радостью бы нас приглашали на соревнования и сборы.

Тут ничего удивительного нет, Вирер всегда была нашей хорошей подругой, спасибо ей за эти слова. Это голос разумного и доброго человека, но боюсь, что он потонет в антироссийской истерии», – сказал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.