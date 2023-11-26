Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Виттоцци лидирует, Пройс – 2-я, Фойгт – 3-я
Лиза Виттоцци возглавила зачет индивидуальных гонок на Кубке мира в сезоне-2023/24.
Кубок мира по биатлону-2023/24
Женщины
Зачет индивидуальных гонок
После 1 гонки
1. Лиза Виттоцци (Италия) – 90
2. Франциска Пройс (Германия) – 75
3. Ванесса Фойгт (Германия) – 60
4. Каролине Кноттен (Норвегия) – 50
5. София Шнайдер (Германия) – 45
6. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 40
7. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 36
8. Марте Крокстад Юхансен (Норвегия) – 34
9. Анна Мака (Польша) – 32
10. Марит Скуган (Норвегия) – 31
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