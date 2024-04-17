Латыпов, Серохвостов, Колотов будут тренироваться в группе Каминского, Домичек, Иродов, Усов – у Башкирова, Халили уйдет на самоподготовку
СБР опубликовал списки кандидатов основной и резервной сборной России по биатлону.
Сборная России по биатлону
Сезон-2024/25
Мужчины
Группа Юрия Каминского (основа)
Эдуард Латыпов (1 место, Альфа-Банк Кубок России)
Кирилл Бажин (3 место, рейтинг СБР)
Даниил Серохвостов (по результатам на главных стартах)
Ильназ Мухамедзянов (по результатам на главных стартах)
Василий Томшин (по результатам на главных стартах)
Александр Корнев (по решению исполкома тренерского совета)
Евгений Сидоров (по решению исполкома тренерского совета)
Иван Колотов (по решению исполкома тренерского совета)
Группа Сергея Башкирова (резерв)
Никита Блинов (по решению исполкома тренерского совета)
Олег Домичек (по решению исполкома тренерского совета)
Евгений Емерхонов (по решению исполкома тренерского совета)
Денис Иродов (по решению исполкома тренерского совета)
Леонид Кульгускин (по решению исполкома тренерского совета)
Даниил Усов (по решению исполкома тренерского совета)
Петр Пащенко будет тренироваться с юниорской командой, Карим Халили уйдет на самоподготовку.
Окончательные списки кандидатов и списки спортсменов на централизованную подготовку будут рассмотрены исполкомом СБР после прохождения УМО. После этого они будут представлены на утверждение в Министерство спорта РФ.
2. Требование тренироваться с тренером, который его знает и с которым есть результат - чрезмерное? Спортсмен не автомобиль - передал ключи, и он едет по-прежнему. Перестройка подготовки - не простое и не однозначное мероприятие. И это должно быть обоснованным, а не волевым решением..
3. О финансировании - чиновничий аргумент однако. Нормальная логика-то совсем другая - он заработал это финансирование результатами сезона (то самое второе место в рейтинге). Так почему это финансирование должно пойти именно на заработную плату Каминскому, а не какому-то другому тренеру, работающему с ним? Как раз в случае международных стартов это было бы понятнее, т.к. так или иначе там тренеры вместе с командой. Но сейчас-то зачем загонять в стойло? Лыжники много лет с успехом демонстрируют пример работы в разных группах. И переходы спортсменов между группами. Ну биатлонным начальникам и части болельщиков лыжники не в пример, у них ружья нет ))