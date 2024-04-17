Латыпов, Серохвостов, Колотов будут тренироваться в группе Каминского, Домичек, Иродов, Усов – у Башкирова, Халили уйдет на самоподготовку

Теги сборная России Союз биатлонистов России Юрий Каминский Сергей Башкиров Эдуард Латыпов Ильназ Мухамедзянов Василий Томшин Карим Халили Даниил Серохвостов Евгений Емерхонов Кирилл Бажин Иван Колотов Александр Корнев Евгений Сидоров Олег Домичек Денис Иродов Даниил Усов Никита Блинов Леонид Кульгускин Биатлон

СБР опубликовал списки кандидатов основной и резервной сборной России по биатлону.

Сборная России по биатлону

Сезон-2024/25

Мужчины

Группа Юрия Каминского (основа)

Эдуард Латыпов (1 место, Альфа-Банк Кубок России)

Кирилл Бажин (3 место, рейтинг СБР)

Даниил Серохвостов (по результатам на главных стартах)

Ильназ Мухамедзянов (по результатам на главных стартах)

Василий Томшин (по результатам на главных стартах)

Александр Корнев (по решению исполкома тренерского совета)

Евгений Сидоров (по решению исполкома тренерского совета)

Иван Колотов (по решению исполкома тренерского совета)

Группа Сергея Башкирова (резерв)

Никита Блинов (по решению исполкома тренерского совета)

Олег Домичек (по решению исполкома тренерского совета)

Евгений Емерхонов (по решению исполкома тренерского совета)

Денис Иродов (по решению исполкома тренерского совета)

Леонид Кульгускин (по решению исполкома тренерского совета)

Даниил Усов (по решению исполкома тренерского совета)

Петр Пащенко будет тренироваться с юниорской командой, Карим Халили уйдет на самоподготовку. 

Окончательные списки кандидатов и списки спортсменов на централизованную подготовку будут рассмотрены исполкомом СБР после прохождения УМО. После этого они будут представлены на утверждение в Министерство спорта РФ.

Материалы по теме

31 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Интересно, когда Корнева с Серохвостовым отправят на обследование. Очень хочется чтобы в следующем сезоне у них всё сложилось
+8
0
+8
Кульгускин есть, а Коновалова нет. А где Поварницын. И что делает в сборной Томшин, неужели от него Майгуров ждёт прорыва в скорости😆
+9
-1
+8
А Логинов не заслужил быть в сборной? Понятно, что он бы не тренировался с Каминским, но можно было бы как Карима на самоподготовку…
+7
-1
+6
Ответ ОлЬчИк
Странно, что Томшина и Мухамедзянова оставили у Каминского. Очевидно, что этот тренер им не подошёл. В скорости сильно просели
Ну Мухамедзянов не сильно просел, в начале сезона болел, потом показывал хорошие скорости, в пятёрке был ходом частенько, на конец сезона не хватило его. И тренироваться в Удмуртии с личным тренером видимо финансов на это особо нет. А Томшин даже не помню когда хорошую скорость показывал,
+7
-1
+6
Еремина потеряли. ИМХО, потенциал там выше Томшина.
+6
-1
+5
Ответ Luna02
Пащенко могли бы взять и в основной состав..Саша Поварницын отказался и остался с Антоном и Сашей?
Скорее не отказался Поварницын, у Башкирова 6 чел., он с ним уже раньше тренировался, ещё добавят как всегда происходит.
+5
-1
+4
Ответ Игорь Мельников
Кульгускин есть, а Коновалова нет. А где Поварницын. И что делает в сборной Томшин, неужели от него Майгуров ждёт прорыва в скорости😆
Коновалов продолжит тренить по планам Брагина) Поварницын на ГС вообще ничего не показал, да и тем более, он все равно бы не пошел
+4
0
+4
Пащенко могли бы взять и в основной состав..Саша Поварницын отказался и остался с Антоном и Сашей?
+3
0
+3
Ответ Katerinapv
А Логинов не заслужил быть в сборной? Понятно, что он бы не тренировался с Каминским, но можно было бы как Карима на самоподготовку…
Так Логинову предлагали, он проходил в основу, они же письма рассылали, но Александр отказался( и они это конечно знали).
+4
-1
+3
Ответ Игорь Мельников
Кульгускин есть, а Коновалова нет. А где Поварницын. И что делает в сборной Томшин, неужели от него Майгуров ждёт прорыва в скорости😆
Под Коновалова - своя мини-группа
+3
0
+3
Ответ ОлЬчИк
Странно, что Томшина и Мухамедзянова оставили у Каминского. Очевидно, что этот тренер им не подошёл. В скорости сильно просели
Могу предположить, что в прошедшем сезоне попытались ускорить Васю, иначе с чем связано изменение техники передвижения (вернее, попытка её изменить), чтобы выйти на более высокий уровень. Но по каким-то причинам этого не получилось. ( тут может быть и тренерский просчёт, и «потолок» уровня спортсмена). В следующем сезоне Спартакиады нет, будут опять его к нескольким гонкам подводить. На КМ он был декабристом, в следующем сезоне тоже может часть сезона нормально побегать.
+3
0
+3
Ответ volga_olga
Что за группа?
Аверьянов говорил, что личный тренер Савелия, сам Савелий и несколько юниоров. Мотивировка была "под потенциал Савелия Коновалова".
+3
0
+3
Ответ Татьяна Бурова
Поварницын на Спартакиаде был с температурой 38 , пропускал две гонки, ( то же самое и Бабиков), что он может там показать. Уж Поварницын как раз заслуживает, причём имея хорошую скорость.
Это их проблемы, только их, нет результатов на ГС, парни которые в сборной заслужили там быть
+2
0
+2
Ответ Рыжая Белка
Еремина потеряли. ИМХО, потенциал там выше Томшина.
Да, Романа жаль. Надеюсь он с региональной командой нормально подготовится и вернётся в основной состав
+2
0
+2
Ответ Luna02
Пащенко могли бы взять и в основной состав..Саша Поварницын отказался и остался с Антоном и Сашей?
Пётр будет «играющим» тренером в юниорской команде)
+2
0
+2
Ответ Nekit2002
Коновалов продолжит тренить по планам Брагина) Поварницын на ГС вообще ничего не показал, да и тем более, он все равно бы не пошел
Поварницын на Спартакиаде был с температурой 38 , пропускал две гонки, ( то же самое и Бабиков), что он может там показать. Уж Поварницын как раз заслуживает, причём имея хорошую скорость.
+4
-2
+2
Самоподготовка за свой счёт, надеюсь?)
+5
-3
+2
Томшин вроде как уже ни о чём. Неположенном что будут результаты
+2
-1
+1
Кто такой Кульгускин? Его не было даже в расширенном списке.
+1
0
+1
Ответ Hardy
Самоподготовка за свой счёт, надеюсь?)
А с чего вдруг такое требование?
+1
0
+1
Ответ anty
А с чего вдруг такое требование?
А с какой стати должны удовлетворять требования посредственного биатлониста, да ещё их финансировать? Тем более в условиях отсутствия международных стартов.
+3
-2
+1
Ответ Рыжая Белка
Еремина потеряли. ИМХО, потенциал там выше Томшина.
Сезон ужасный) у Томшина хоть личная медаль Спартакиады, у Еремина вообще ничего
+1
0
+1
Ответ Nekit2002
Сезон ужасный) у Томшина хоть личная медаль Спартакиады, у Еремина вообще ничего
Так понятно, что сезон не получился. Но всё равно верю, что вернется на уровень прошлого сезона
+1
0
+1
Ответ my pet
Кто такой Кульгускин? Его не было даже в расширенном списке.
юниор, 2005 года вроде
+1
0
+1
Ответ Игорь Мельников
Ну Мухамедзянов не сильно просел, в начале сезона болел, потом показывал хорошие скорости, в пятёрке был ходом частенько, на конец сезона не хватило его. И тренироваться в Удмуртии с личным тренером видимо финансов на это особо нет. А Томшин даже не помню когда хорошую скорость показывал,
Эстафета на КМ
0
0
0
Ответ Афанасия
Под Коновалова - своя мини-группа
Что за группа?
0
0
0
А где юниор Коновалов, фееривший в эстафетах на спартакиаде??
0
0
0
Ответ Афанасия
Пётр будет «играющим» тренером в юниорской команде)
Если на будущее-станет там тренером-хорошо,а вот в настоящем не будет хорошего спарринга там у Пети.Взяли бы уже в основную,учитывая,что были проблемы со здоровьем у Дани и Саши
0
0
0
Ответ Hardy
А с какой стати должны удовлетворять требования посредственного биатлониста, да ещё их финансировать? Тем более в условиях отсутствия международных стартов.
1. Вы лично можете как Вам угодно оценивать спортсмена, но в рейтинге СБР он второй, у него золото и серебро Спартакиады и три золота чемпиона России. Выиграл все главные масс-старты. То есть, если он посредственный,то остальные посредственее ). Все относительно, не так ли?
2. Требование тренироваться с тренером, который его знает и с которым есть результат - чрезмерное? Спортсмен не автомобиль - передал ключи, и он едет по-прежнему. Перестройка подготовки - не простое и не однозначное мероприятие. И это должно быть обоснованным, а не волевым решением..
3. О финансировании - чиновничий аргумент однако. Нормальная логика-то совсем другая - он заработал это финансирование результатами сезона (то самое второе место в рейтинге). Так почему это финансирование должно пойти именно на заработную плату Каминскому, а не какому-то другому тренеру, работающему с ним? Как раз в случае международных стартов это было бы понятнее, т.к. так или иначе там тренеры вместе с командой. Но сейчас-то зачем загонять в стойло? Лыжники много лет с успехом демонстрируют пример работы в разных группах. И переходы спортсменов между группами. Ну биатлонным начальникам и части болельщиков лыжники не в пример, у них ружья нет ))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий