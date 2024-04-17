Латыпов, Серохвостов, Колотов будут тренироваться в группе Каминского, Домичек, Иродов, Усов – у Башкирова, Халили уйдет на самоподготовку

СБР опубликовал списки кандидатов основной и резервной сборной России по биатлону.

Сборная России по биатлону

Сезон-2024/25

Мужчины

Группа Юрия Каминского (основа)

(1 место, Альфа-Банк Кубок России)

(3 место, рейтинг СБР)

(по результатам на главных стартах)

(по результатам на главных стартах)

(по результатам на главных стартах)

(по решению исполкома тренерского совета)

(по решению исполкома тренерского совета)

Иван Колотов (по решению исполкома тренерского совета)

Группа Сергея Башкирова (резерв)

Никита Блинов (по решению исполкома тренерского совета)

(по решению исполкома тренерского совета)

(по решению исполкома тренерского совета)

(по решению исполкома тренерского совета)

(по решению исполкома тренерского совета)

Даниил Усов (по решению исполкома тренерского совета)

Петр Пащенко будет тренироваться с юниорской командой, Карим Халили уйдет на самоподготовку.

Окончательные списки кандидатов и списки спортсменов на централизованную подготовку будут рассмотрены исполкомом СБР после прохождения УМО. После этого они будут представлены на утверждение в Министерство спорта РФ.