Павел Ростовцев: «В стрельбе у нас большие проблемы, особенно в мужской команде. Латыпов стреляет меньше 80%, куда это годится?»
Павел Ростовцев высказался о проблемах со стрельбой у российских биатлонистов.
– Означает ли уход Максима Максимова из мужской команды, что его деятельность признана неудовлетворительной?
– У нас с этого сезона работает система оценки каждого из специалистов, и на тренерском совете я озвучил предварительные данные. Они достаточно убедительно говорят о том, что в стрельбе у нас большие проблемы.
Особенно в мужской команде. Даже лидеры, которые потенциально способны бороться за медали международных соревнований, сильно просели в этом компоненте. Латыпов стреляет меньше 80%. Куда это годится?
– Вы связываете это с неправильной методикой?
– С недоработками в стрелковой подготовке, скажем так.
– А подробнее? Спортсмены недостаточно тренируются или у нас недостаточно квалифицированные специалисты, не способные правильно выстроить процесс?
– Здесь, на мой взгляд, проблема комплексная. Все, что вы перечислили, проще говоря. В стрельбе мелочей не бывает. Взять, например, того же Латыпова, у которого в прошлом августе родилась вторая дочь.
Эдик заранее предупредил, что опоздает на сбор в Тюмень, поскольку хочет во время родов быть рядом с женой. Но процесс ожидания затянулся – сами понимаете, такое бывает.
В результате, когда ребенок появился на свет, ехать на сбор, чтобы провести там заключительные три или четыре дня, уже не имело смысла, – сказал вице-президент СБР.
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Тот кто умеет стрелять, то даже накосячив , в след. гонке показывает результат. А Эдик в каждой гонке косячит. Он своей скоростью хочет оторваться, а в итоге из- за стрельбы откатывается.
Вот ищите тренера, который эту скорость совместит со стрельбой или надо ему менять тактику прохождения гонки, притормаживая.