Павел Ростовцев: «В стрельбе у нас большие проблемы, особенно в мужской команде. Латыпов стреляет меньше 80%, куда это годится?»

Теги сборная России Павел Ростовцев Максим Максимов Эдуард Латыпов Биатлон

Павел Ростовцев высказался о проблемах со стрельбой у российских биатлонистов.

– Означает ли уход Максима Максимова из мужской команды, что его деятельность признана неудовлетворительной?

– У нас с этого сезона работает система оценки каждого из специалистов, и на тренерском совете я озвучил предварительные данные. Они достаточно убедительно говорят о том, что в стрельбе у нас большие проблемы.

Особенно в мужской команде. Даже лидеры, которые потенциально способны бороться за медали международных соревнований, сильно просели в этом компоненте. Латыпов стреляет меньше 80%. Куда это годится?

– Вы связываете это с неправильной методикой?

– С недоработками в стрелковой подготовке, скажем так.

– А подробнее? Спортсмены недостаточно тренируются или у нас недостаточно квалифицированные специалисты, не способные правильно выстроить процесс?

– Здесь, на мой взгляд, проблема комплексная. Все, что вы перечислили, проще говоря. В стрельбе мелочей не бывает. Взять, например, того же Латыпова, у которого в прошлом августе родилась вторая дочь.

Эдик заранее предупредил, что опоздает на сбор в Тюмень, поскольку хочет во время родов быть рядом с женой. Но процесс ожидания затянулся – сами понимаете, такое бывает.

В результате, когда ребенок появился на свет, ехать на сбор, чтобы провести там заключительные три или четыре дня, уже не имело смысла, – сказал вице-президент СБР.

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4 комментария
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Какую- то несёт " чушь" по стрельбе.
Тот кто умеет стрелять, то даже накосячив , в след. гонке показывает результат. А Эдик в каждой гонке косячит. Он своей скоростью хочет оторваться, а в итоге из- за стрельбы откатывается.
Вот ищите тренера, который эту скорость совместит со стрельбой или надо ему менять тактику прохождения гонки, притормаживая.
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господи причем тут пропуск Эдика пару дней из за семейных обстоятельств и его стрельба по сезону? как будто от этот прям все поменялось бы, вся группа Каминского плохо стреляет и уж точно не стоит винить Эда что он пропустил пару дней стрелкового сбора. такое ощущение у них там все спортсмены на карандаше, каждый пук записывают, кто чего пропустил, куда не поехал, зато к шашиловкам ноль претензий,особенно к ирусе которая стреляет 78% но не лидер рейтинга сбр и кр в отличие от эдика
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Ну шёл бы Паша тренером по стрельбе, процентовку поднимать, было бы больше пользы от тебя, а так своими движениями окончательно разрушешь биатлон. Набрали пол сборных абы кого,, следующей весной даже не покраснеешь, тебе не привыкать, судя по работе в Красноярском крае,
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Ответ тоторо
господи причем тут пропуск Эдика пару дней из за семейных обстоятельств и его стрельба по сезону? как будто от этот прям все поменялось бы, вся группа Каминского плохо стреляет и уж точно не стоит винить Эда что он пропустил пару дней стрелкового сбора. такое ощущение у них там все спортсмены на карандаше, каждый пук записывают, кто чего пропустил, куда не поехал, зато к шашиловкам ноль претензий,особенно к ирусе которая стреляет 78% но не лидер рейтинга сбр и кр в отличие от эдика
Упрекать Эда за то, что пропустил сбор из-за родов жены, конечно глупо. Но Максимова и правда надо было убирать. Никто из группы Каминского не стал лучше стрелять.
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