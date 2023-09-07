Максим Максимов: «Стойка у Латыпова отвратительная, другого слова не могу подобрать»

Теги сборная России летний биатлон Максим Максимов Эдуард Латыпов Кубок Содружества Биатлон

Тренер назвал отвратительной стрельбу биатлониста Эдуарда Латыпова на стойке.

Сегодня на этапе Альфа‑Банк Кубка Содруежства в Сочи российский спортсмен стал шестым в спринте. Он отстал от лидера на 1 минуту 10 секунд и допустил два промаха.

«Стойка у Латыпова, конечно, отвратительная, другого слова не могу подобрать. Лежку отработал прям филигранно, молодец, справился. А вот со стойкой... Пока его еще не видел, хочу разобрать, что произошло. Мы с ним договаривались на то, чтобы он не сильно подходил, потому что подход здесь своеобразный.

У нас есть проблема, что мы не стреляем ритмично стоя. Поэтому весь уклон у нас в этом сезоне идет на ритмичную стрельбу. Но больше мы уже партнеры, нежели наставник и ученик. Постоянно в динамике мы с ним общаемся. Вплоть до того, что обсуждаем, как будем вести тренировку», – сказал тренер сборной России Максим Максимов в эфире «Матч ТВ».

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