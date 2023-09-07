Максим Максимов: «Стойка у Латыпова отвратительная, другого слова не могу подобрать»

Тренер назвал отвратительной стрельбу биатлониста Эдуарда Латыпова на стойке.

Сегодня на этапе Альфа‑Банк Кубка Содруежства в Сочи российский спортсмен стал шестым в спринте. Он отстал от лидера на 1 минуту 10 секунд и допустил два промаха.

«Стойка у Латыпова, конечно, отвратительная, другого слова не могу подобрать. Лежку отработал прям филигранно, молодец, справился. А вот со стойкой... Пока его еще не видел, хочу разобрать, что произошло. Мы с ним договаривались на то, чтобы он не сильно подходил, потому что подход здесь своеобразный.

У нас есть проблема, что мы не стреляем ритмично стоя. Поэтому весь уклон у нас в этом сезоне идет на ритмичную стрельбу. Но больше мы уже партнеры, нежели наставник и ученик. Постоянно в динамике мы с ним общаемся. Вплоть до того, что обсуждаем, как будем вести тренировку», – сказал тренер сборной России Максим Максимов в эфире «Матч ТВ».