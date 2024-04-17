Дмитрий Губерниев: «С интересом увидел состав сборной России. Несколько спортсменов туда явно попали незаслуженно. Блат?»

Дмитрий Губерниев высказался о списках сборной России по биатлону.

«С интересом увидел состав сборной России по биатлону! Основа и резерв… Называть фамилии пока не буду, но несколько спортсменов туда явно попали незаслуженно. Блат?

При этом в списке снова отсутствуют очень сильные биатлонисты уровня сборной. Почему?

Подождем официального опубликования списков. И реакции Минспорта и ЦСП. – готовьтесь.

Списки сборной по биатлону опубликованы! Это клуб по интересам, похоже. Судя по некоторым фамилиям… На сборную России не очень тянет», – написал .