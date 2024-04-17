Дмитрий Губерниев: «С интересом увидел состав сборной России. Несколько спортсменов туда явно попали незаслуженно. Блат?»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Дмитрий Губерниев Биатлон

Дмитрий Губерниев высказался о списках сборной России по биатлону.

«С интересом увидел состав сборной России по биатлону! Основа и резерв… Называть фамилии пока не буду, но несколько спортсменов туда явно попали незаслуженно. Блат?

При этом в списке снова отсутствуют очень сильные биатлонисты уровня сборной. Почему?

Подождем официального опубликования списков. И реакции Минспорта и ЦСП. СБР – готовьтесь. 

Списки сборной по биатлону опубликованы! Это клуб по интересам, похоже. Судя по некоторым фамилиям… На сборную России не очень тянет», – написал Губерниев

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25 комментариев
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Послушать Губерниева он совесть,честь и всё остальное российского спорта, а по факту спорт российский надо от него спасать и это не шутки
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- Как вы с такой дикцией попали на радио? У вас что там, блат?
- Почему блат? Сестла!
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Туристы- пешеходы будут готовиться к 2030 году. Гореева их разгонит или загонит. Редькин вталкивает. И Грухвина что там делает, Суханова? В региональные команды не проходят?
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В случае с комментариями Губерниева можно смело сказать, что он говорит о том, чего не замечает в себе.
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Как гребец попал на позицию комментатора биатлона? блат?
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Задрало это чучело!
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Ответ Игорь Мельников
По чесноку блат присутствует
Тренерское решение все таки должно быть. А то предлагать "мастеру"(тренеру и его команде) работать с "тем материалом который есть"(спортсменками отобравшимися по спортивному результату) не совсем корректно. А если он не видит перспективы в данной спортсменке? Или видит, что его методики не подойдут? Или, в конце концов, не смогут сработаться характерами?
А отвечать то за результат группы ему.
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Наступил сезон склок по окончанию спортивного сезона. Повторение истории прошлого года.
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Ответ Gondeira
И кого ж "кинули"?)) ну, кроме Резцовой
Разве Резцову и Нигматулину кинули? Они тренируются как и раньше по своей программе.
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Ответ Татьяна Бурова
Да, кстати списки кандидатов в сборную есть( 48 чел). Но из них уже отобраны ( блатные некоторые) Медали добывают одни, готовятся за счёт государства другие. Сюр какой- то.
Огласите список блатных пожалуйста , похоже Вас слава Губерниева будоражит, ну он то понятно- баламут и мракобес, а Вам то зачем чушь за ним повторять.
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Эка невидаль. А когда туда без блата попадали? Тем более сейчас.
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Да... Безвозвратно ушли те времена, когда Губошлеп первым объявлял состав сборной и чуть ли не лично формировал его.
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Ответ Татьяна Бурова
Да, кстати списки кандидатов в сборную есть( 48 чел). Но из них уже отобраны ( блатные некоторые) Медали добывают одни, готовятся за счёт государства другие. Сюр какой- то.
И кого ж "кинули"?))
ну, кроме Резцовой
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Ответ maripous
Эка невидаль. А когда туда без блата попадали? Тем более сейчас.
Не без блата? А не может разве быть у тренера своего видения потенциала спортсмена? Так и получилось с Сидоровым, а ведь достойно сейчас выступает, только вот жаль упущенного времени.
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Дмитрий, что за вопросы риторические? В России живете, росбиатлон комментируете.
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Ответ Gondeira
И кого ж "кинули"?)) ну, кроме Резцовой
Вроде как Резцова в списках ,Мироновой нет, но думаю Шашилов это снивелирует в течении сезона, если Света конечно оживет на трассе.
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Ничего нового)
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Ответ Татьяна Бурова
А что Губерниев так удивляется? Вот раньше был хотя бы расширенный список,а сейчас что- то его не видно, сразу в команды распределили. Насовали и в женскую и в мужскую по блату , а как ещё понять? Грухвина в основе. Вообще никаких заслуг. Но видимо там в СБР сидят "ясновидящие", к 30 году же готовятся, так что за пять лет подготовят( дурдом)
Во первых молодая, и неужто достойные тренеры Шашилов и Падин слепые и не видят потенциал?
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Ответ Татьяна Бурова
А что Губерниев так удивляется? Вот раньше был хотя бы расширенный список,а сейчас что- то его не видно, сразу в команды распределили. Насовали и в женскую и в мужскую по блату , а как ещё понять? Грухвина в основе. Вообще никаких заслуг. Но видимо там в СБР сидят "ясновидящие", к 30 году же готовятся, так что за пять лет подготовят( дурдом)
Вы попутали изрядно все , и список расширенный есть из 24 кандидатов, у ребят и у девчонок , а тренерские решения никто не отменял, регламент такой есть или не слышали про такой
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Ответ притвиц
Вроде как Резцова в списках ,Мироновой нет, но думаю Шашилов это снивелирует в течении сезона, если Света конечно оживет на трассе.
В сезоне поздно пить Баржоми, всё закладывается в межсезонке. Семь месяцев тяжёлой работы, а в сезоне уже снимают сливки.
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Ответ штрафной круг
Как гребец попал на позицию комментатора биатлона? блат?
Для меня лучшим комментатором на все времена остаётся Николай Озеров, но он мастер спорта по теннису. Видимо комментировать спорт и практиковать его, не одно и то же.
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