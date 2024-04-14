Майгуров – Юрловой-Перхт: «Катюша, спасибо тебе за твою биатлонную жизнь. Надеюсь, что ты будешь делиться своим опытом и дальше»

Теги сборная России жен Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Екатерина Юрлова-Перхт Биатлон

Виктор Майгуров обратился к Екатерине Юрловой-Перхт, завершившей карьеру.

Сегодня чемпионка мира по биатлону финишировала 14-й в масс-старте в финале Кубка Содружества в Мурманске.

«Катюша, дорогая, спасибо тебе за твою биатлонную жизнь. Более половины своей жизни ты отдала этому виду спорту. Надеюсь, что ты будешь делиться своим опытом и дальше.

Ничего не заканчивается, начинается что‑то новое. Спасибо тебе огромное за твой труд в спорте и желаю долгих лет жизни», – сказал глава СБР.

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