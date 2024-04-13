Томшин о медалях, подаренных Юрловой-Перхт: «Мы с Батмановой решили отдать должное Кате за ее суперкрутую карьеру»
Томшин объяснил, почему они с Батмановой решили отдать медали Юрловой-Перхт.
Сегодня Анастасия Батманова и Василий Томшин стали третьими в сингл-миксте в финале Кубка Содружества в Мурманске. На церемонии награждения они подарили свои медали Екатерине Юрловой-Перхт.
– Почему вы приняли такое решение?
– Во‑первых, когда еще предоставится такая возможность повесить медали на шею чемпионке мира?
Во-вторых, просто решили с Настей отдать должное Кате, потому что это ее последние соревнования в карьере. Отдаем ей честь за ее суперкрутую карьеру, – сказал биатлонист.
СБР мог бы что- нибудь придумать и проводить Катю из биатлона