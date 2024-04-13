Томшин о медалях, подаренных Юрловой-Перхт: «Мы с Батмановой решили отдать должное Кате за ее суперкрутую карьеру»

Теги сборная России сборная России жен Екатерина Юрлова-Перхт Василий Томшин Анастасия Батманова Кубок Содружества Биатлон

Томшин объяснил, почему они с Батмановой решили отдать медали Юрловой-Перхт.

Сегодня Анастасия Батманова и Василий Томшин стали третьими в сингл-миксте в финале Кубка Содружества в Мурманске. На церемонии награждения они подарили свои медали Екатерине Юрловой-Перхт.

– Почему вы приняли такое решение?

– Во‑первых, когда еще предоставится такая возможность повесить медали на шею чемпионке мира?

Во-вторых, просто решили с Настей отдать должное Кате, потому что это ее последние соревнования в карьере. Отдаем ей честь за ее суперкрутую карьеру, – сказал биатлонист. 

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3 комментария
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в чем заключается её "супер крутая карьера"? у нас много чемпионов мира, и действительно с крутыми карьерами, Анфиса Резцова например...
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Молодцы ребята!!! И Катя достойна такого отношения своей долгой и достаточно успешной карьерой и искренним позитивом!
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Василий и Настя браво !
СБР мог бы что- нибудь придумать и проводить Катю из биатлона
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