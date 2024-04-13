Батманова о стрельбе Томшина: «Всегда очень тяжело смотреть, переживать. Поэтому я отворачиваюсь и закрываю уши»

Теги сборная России сборная России жен Василий Томшин Анастасия Батманова Кубок Содружества Биатлон

Анастасия Батманова рассказала о переживаниях во время стрельбы Василия Томшина.

Сегодня Батманова и Томшин стали третьими в сингл-миксте в финале Кубка Содружества в Мурманске.

– Насть, почему вы так нервно реагировали на стрельбу супруга?

– Всегда очень тяжело смотреть, переживать. Поэтому я отворачиваюсь и закрываю уши. Оказывается, мы боролись за медали, поэтому пришлось поволноваться, – сказала биатлонистка в эфире «Матч ТВ».

– А как вы, Василий, себе чувствовали?

– Я рассчитывал на результат. Тем более, бежал с любимой супругой. Я знал, что по дистанции мне будет тяжело, но на финише я смогу побороться, – добавил Томшин.

– Состав на сингл был очень неожиданным. Ни я, ни Вася не просили тренеров поставить нас вместе. Когда я увидела протоколы, то была очень сильно удивлена. Сразу же написала ему, а мы живем в разных комнатах.

– У вас, наверное, сердце выпрыгивало из груди, когда Вася бежал последний этап?

– Да, очень сложно было смотреть последнюю стрельбу и последний круг. Меня все успокаивали, говорили: «Это же Вася, у него прекрасный финишный круг». А я им отвечала, что они не знают, в каком он сейчас состоянии.

– С папой бежала, с мужем теперь тоже. Кто дальше? Сын?

– Кстати, пока получается, что с мужем у меня лучший результат (смеется). Только раз в своей карьере я выступала в сингле с кем‑то не из семьи. Я очень рада, что у нас все так здорово получилось сегодня. Я думала, что команды формируют по принципу «лучший с лучшими», а оказывается, надо было вдвоем пробежать плохо и попасть в одну команду (смеется), – отметила Батманова.

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2 комментария
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Настя так переживает за своего Василия…. Удачи семье🎿👍
Свои медали отдали Кате 🥉оч круто
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под одеяло надо прятаться, носи с собой
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