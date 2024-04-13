Юрлова-Перхт о том, что Батманова и Томшин подарили ей свои медали: «Это было очень приятно. У меня первый раз такое в жизни»
Юрлова-Перхт рассказала, что не смогла сдержать слез на Кубке Содружества.
Сегодня Анастасия Батманова и Василий Томшин стали третьими в сингл-миксте в финале Кубка Содружества в Мурманске. На церемонии награждения они подарили свои медали Екатерине Юрловой-Перхт.
– Я не могла слез сдержать на пьедестале. Вася с Настей повесили мне на шею свои медали. Я пока растеряна, у меня просто нет слов.
– Что ты чувствовала?
– Это было очень приятно. У меня первый раз такое в жизни (смеется). Спасибо большое!
– Как ты все принимаешь сейчас?
– С самыми хорошими и добрыми чувствами, – сказала Юрлова‑Перхт в эфире «Матч ТВ».