Юрлова-Перхт о том, что Батманова и Томшин подарили ей свои медали: «Это было очень приятно. У меня первый раз такое в жизни»

Теги сборная России сборная России жен Екатерина Юрлова-Перхт Василий Томшин Анастасия Батманова Кубок Содружества Биатлон

Юрлова-Перхт рассказала, что не смогла сдержать слез на Кубке Содружества.

Сегодня Анастасия Батманова и Василий Томшин стали третьими в сингл-миксте в финале Кубка Содружества в Мурманске. На церемонии награждения они подарили свои медали Екатерине Юрловой-Перхт.

– Я не могла слез сдержать на пьедестале. Вася с Настей повесили мне на шею свои медали. Я пока растеряна, у меня просто нет слов.

– Что ты чувствовала?

– Это было очень приятно. У меня первый раз такое в жизни (смеется). Спасибо большое!

– Как ты все принимаешь сейчас?

– С самыми хорошими и добрыми чувствами, – сказала Юрлова‑Перхт в эфире «Матч ТВ».

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