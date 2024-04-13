Батманова и Томшин подарили бронзовые медали за сингл-микст Юрловой-Перхт

Теги сборная России сборная России жен Екатерина Юрлова-Перхт Василий Томшин Анастасия Батманова Кубок Содружества Биатлон

Батманова и Томшин подарили бронзовые медали за сингл-микст Юрловой-Перхт.

Сегодня Анастасия Батманова и Василий Томшин стали третьими в сингл-миксте в финале Кубка Содружества в Мурманске. На церемонии награждения они подарили свои медали Екатерине Юрловой-Перхт.

В четверг чемпионка мира Юрлова‑Перхт заявила, что завершит карьеру после окончания соревнований в Мурманске.

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8 комментариев
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Зачем они ей нужны?
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Ответ my pet
Это уже становится традицией отдавать медали.
Обесценивание медалей и соревнований.
Я понимаю, когда отдают медали беларусам, занявшим призовое место, но для них не предусмотрены регламентом медали (что несправедливо).
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Это уже становится традицией отдавать медали.
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Могли и себе оставить медали; в память о первой совместной гонке. У Кати этих медалей за ее долгую карьеру и так немало. Но дань именитой спортсменке вызывает только уважение от четы Томшиных.
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Нет чтоб бел арусам в соотвествующих гонках отдать.
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Логично, по медали на фамилию )
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Ответ Hardy
Зачем они ей нужны?
Традиция у россиян получать и коллекционировать не свои медали.
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