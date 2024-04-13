Батманова и Томшин подарили бронзовые медали за сингл-микст Юрловой-Перхт.

Сегодня Анастасия Батманова и стали третьими в сингл-миксте в финале Кубка Содружества в Мурманске. На церемонии награждения они подарили свои медали Екатерине Юрловой-Перхт.

В четверг чемпионка мира Юрлова‑ заявила, что завершит карьеру после окончания соревнований в Мурманске.