Биатлонистка Лу Жанмонно пробежит лыжную гонку серии Ski Classics

Французская биатлонистка Лу Жанмонно выступит в лыжной серии Ski Classics.

13 апреля спортсменка выйдет на старт гонки Janteloppet на 20 км, которая пройдет в норвежском Хафьелле.

«Я отправлюсь туда с друзьями. У нас будет только одна цель – повеселиться», – сказала Жанмонно.

В минувшем сезоне Жанмонно выиграла по две золотых и бронзовых медали на чемпионате мира по биатлону. Также она заняла второе место в общем зачете Кубка мира.