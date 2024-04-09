Биатлонистка Лу Жанмонно пробежит лыжную гонку серии Ski Classics

Теги лыжные гонки Лу Жанмонно Ski Classics Janteloppet Биатлон

Французская биатлонистка Лу Жанмонно выступит в лыжной серии Ski Classics.

13 апреля спортсменка выйдет на старт гонки Janteloppet на 20 км, которая пройдет в норвежском Хафьелле.

«Я отправлюсь туда с друзьями. У нас будет только одна цель – повеселиться», – сказала Жанмонно.

В минувшем сезоне Жанмонно выиграла по две золотых и бронзовых медали на чемпионате мира по биатлону. Также она заняла второе место в общем зачете Кубка мира.

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2 комментария
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Похоже она просто 20 км вариант пробежит. Флетен и Ко побегут все 100 км.
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Где календарь КМ 24/25, модеры?
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