Биатлонистка Лу Жанмонно пробежит лыжную гонку серии Ski Classics
Французская биатлонистка Лу Жанмонно выступит в лыжной серии Ski Classics.
13 апреля спортсменка выйдет на старт гонки Janteloppet на 20 км, которая пройдет в норвежском Хафьелле.
«Я отправлюсь туда с друзьями. У нас будет только одна цель – повеселиться», – сказала Жанмонно.
В минувшем сезоне Жанмонно выиграла по две золотых и бронзовых медали на чемпионате мира по биатлону. Также она заняла второе место в общем зачете Кубка мира.