Резцова о Югорском марафоне: «Первые 15 км дались тяжелее всего. Пришлось сильно поработать – думала, сил не хватит»

Кристина Резцова высказалась о победе в Югорском лыжном марафоне.

«Очень надеялась, что получится победить на Югорском марафоне. Эмоции самые положительные.

Конец сезона, заключительная гонка. Первые 15 км дались тяжелее всего, поскольку мужчины поехали разрывать основную группу и в какой-то момент мы сильно отстали. Пришлось сильно поработать – думала, сил не хватит.

Но когда пошли на второй круг, то ли вработалась, то ли покушала и сил прибавилось. Девчонки начали отсеиваться все больше и больше.

Я на финише уже понимала, что у меня большой запас, на развороте видела вторую девочку. Все было в рабочем ритме, ужасного кризиса не было.

Меня спас мой любимый муж, который всю дорогу подсказывал, и кормил – а я первый гель потеряла», — сказала Резцова.