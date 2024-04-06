Резцова о Югорском марафоне: «Первые 15 км дались тяжелее всего. Пришлось сильно поработать – думала, сил не хватит»

Теги сборная России жен лыжные гонки Кристина Резцова Югорский марафон Биатлон

Кристина Резцова высказалась о победе в Югорском лыжном марафоне.

«Очень надеялась, что получится победить на Югорском марафоне. Эмоции самые положительные.

Конец сезона, заключительная гонка. Первые 15 км дались тяжелее всего, поскольку мужчины поехали разрывать основную группу и в какой-то момент мы сильно отстали. Пришлось сильно поработать – думала, сил не хватит.

Но когда пошли на второй круг, то ли вработалась, то ли покушала и сил прибавилось. Девчонки начали отсеиваться все больше и больше.

Я на финише уже понимала, что у меня большой запас, на развороте видела вторую девочку. Все было в рабочем ритме, ужасного кризиса не было.

Меня спас мой любимый муж, который всю дорогу подсказывал, и кормил – а я первый гель потеряла», — сказала Резцова.

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Не просто бежать марафон терпение надо гигантское
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